元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が、28日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。2週連続でゲスト出演したおぎやはぎの小木博明（54）から絶賛される一幕があった。

小木は「俺ね、田中みな実っていう人間がどんどん成長して、みんなに好かれて。こうやって第一線でやっていけるのも、すべてこのラジオだと思ってる」と分析した上で「このラジオがなかったら、あなたは終わってたと思う」と指摘した。

田中は「本当ですか？ でも確かに」と反応。小木が「このラジオであなたの素が出て。面白いじゃん、あなたって。すごい本当に面白いのよ」と絶賛すると、田中は「え、ありがとうございます。面白いが一番うれしい」と素直に喜んだ。

さらに小木は「これがバラエティーとかに出てると、キャラも入れなきゃいけないし。本当の田中みな実ではないじゃない。このラジオは結構、素じゃない。素なのかどうか本当は分からないけど」と再び絶賛。「そこの汚いオヤジたちを捌いてる姿とか、すごいいいなと思って」と語った。

番組公式Xには田中と小木のツーショットが公開されている。小木は23年5月以来のゲスト出演。