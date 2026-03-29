ワンコの通り道にラップで壁を作り、通れなくするというイタズラを仕掛けたら…？ワンコの賢さと大胆さをあわせ持った行動が絶賛され、投稿は記事執筆時点で1万4000回再生を突破しています。

【動画：ラップで『透明の壁』を作ってみた結果、犬が…困って立ち尽くしていたかと思いきや『予想外の解決方法』】

ラップで通り道を塞いだら…

YouTubeチャンネル「モチとおはぎ【もっちゃんねる】」に投稿されたのは、ポメラニアンの「モチ」ちゃんに、通り道をサランラップで塞ぐというイタズラを仕掛けた時の様子です。モチちゃんはトコトコ歩いてラップの前まで来ると、怪訝そうなお顔で立ち止まったそう。

試しに下の隙間にお顔を突っ込んでみるとラップが浮いたので、そのままのれんをくぐるようにして通り抜けるモチちゃん。見えにくい透明な壁にすぐ気づき、あっさり突破してしまうとは、なかなか手強いですね…！

ワンコVSラップの壁

飼い主さんはラップの下の方もしっかりテープで貼り付けて、くぐり抜けられないように対策してから、もう一度モチちゃんにラップで作った壁の前に来てもらうことに。

先ほどと同じようにラップと床の隙間にお顔を突っ込むモチちゃんですが、今回はラップを浮かせてくぐることはできません。「もう～っ、これ邪魔！」とばかりにラップを引っ掻いてみても、少しラップが裂けるだけ…。困ってしまったモチちゃんは、一度動きを止めてシンキングタイムに突入。

まさかの方法で突破！

しばし考えた後、モチちゃんは引っ掻いた時にできたラップの裂け目を、「ここだな」と場所を確認するようにペロペロと舐め始めたとか。そしてその下の隙間にお顔を突っ込むと、ビリッと音がして裂け目が広がったそう。そのままモチちゃんは前進し、自分の体でラップの壁を引き裂きながら突破！

まさかモチちゃんがこんな大胆な行動をとるとは思っていなかったため、びっくりしたという飼い主さん。可愛くて賢いだけでなく、意外とワイルドな一面も持っていることが明らかになったモチちゃんなのでした。

この投稿には「超賢い」「面白い」「可愛すぎる」「最後は強行突破」「壁突き破るのね笑」「壁破り上手w」といったコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「モチとおはぎ【もっちゃんねる】」には、モチちゃん＆同居犬「おはぎ」君の日常が投稿されています。2匹の可愛い姿に癒しをもらえるので、ぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「モチとおはぎ【もっちゃんねる】」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。