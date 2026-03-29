赤ちゃんに優しすぎるわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で164万3000回再生を突破し、「この上ないほどの幸せ」「涙が出ました」「弟と思っているのかな？」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：赤ちゃんが生まれ、犬が『お兄ちゃん』になった結果…大切にしているのが伝わる『尊い記録』】

犬がお兄ちゃんになった結果…

Instagramアカウント「mama_eiyo」の投稿主さんは、マルプーの『たわし』ちゃんの可愛い姿を紹介しています。最近、たわしちゃんの環境に変化があったそう。ご夫婦に赤ちゃんが生まれたのです。

赤ちゃんが生まれると、たわしちゃんはお兄ちゃんになりました。やきもちをやいてしまうかも…と心配したものの、たわしちゃんは予想以上の「溺愛ぶり」を見せたといいます。

小さな赤ちゃんに母性が芽生えたのか、甲斐甲斐しくお世話するようになったのです。赤ちゃんが泣くと、真っ先に飛んでいくというたわしちゃん。いつ見ても、ぴったりとくっついて赤ちゃんを守っているそうです。

赤ちゃんに甘える姿にホッコリ

ときには、赤ちゃんの上におもちゃを置いて、「投げて～」と遊び心を発揮することもあるとか。かと思えば、赤ちゃんに甘えるようにベッタリと寄り添うこともあるといいます。たわしちゃんにとって赤ちゃんは、ときに遊び相手、ときに頼りたい相手なのかもしれません。

赤ちゃんへの愛情が伝わる行動の数々に、いつも癒されているというご夫婦。いつか立場が逆転して、たわしちゃんが赤ちゃんに守られる日が来るのかな…と胸がいっぱいになるとも綴っています。

たわしちゃんが赤ちゃんに優しくできるのは、ご夫婦から愛情をたっぷり注いでもらっている証拠ですね！

この投稿には「赤ちゃんを守る姿にほっこり」「幸せのお裾分けをもらいました」「ステキな時間がいつまでも続きますように」などの温かなコメントが寄せられています。

新しいおもちゃに大興奮！！

赤ちゃんのお世話が忙しくなり、たわしちゃんと遊ぶ機会が減ってしまったというご夫婦。赤ちゃんの「メリー」におもちゃを繋げて、たわしちゃんが遊べるように改造したといいます。

すると、たわしちゃんは想像以上に大喜び！あっという間におもちゃを取り外してしまったそうです。幸せな家族の光景は、見ているだけで心が温まります…♡

たわしちゃんとご家族の微笑ましい日常はInstagramアカウント「mama_eiyo」の他の投稿からチェックすることができます！ぜひ遊びに行ってみてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「mama_eiyo」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。