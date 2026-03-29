会議の進行役が苦手、という方はいませんか？一生懸命話を進めているのに、誰も発言してくれず、シーンとなってしまう。会議の空気が重くなる……その原因は、どこにあるのでしょうか。『「説明」がうまい人がいつも頭においていること』の著者・犬塚壮志氏は、「会議を進めるのが上手な、仕事がデキる人は、しゃべり方が流暢なわけではない」と指摘します。会議を進めるのが上手い人とそうでない人は何が違うのか？説明のプロである犬塚氏が、実例を交えて解説します。（大学受験専門塾「ワークショップ」情報科講師／株式会社士教育代表取締役 犬塚壮志）

恐怖！頑張っているのに、会議が静まりかえってしまう

「……というわけで、この案で進めるべきだと考えます。以上です」

（シーン……）

こんな「独演会」のような会議に遭遇したことはないでしょうか。

「何か意見はありませんか？……ないようでしたら、このまま進めさせていただきます」

（シーン……）

想像しただけで恐ろしいですよね。ましてや、自分が進行役のときにこんなことになったら……沈黙が怖くて、つい1人で話し続けてしまった経験がある方もいるかもしれません。

会議を円滑に進めようと頑張る人ほど、「自分がしっかり説得しなきゃ」「場の主導権は自分が握っておかないと」と気負ってしまいがちです。

しかし、皮肉なことに「自分がうまく話すこと」「自分の意見を通すこと」に一生懸命になればなるほど、周囲は「どうせ何を言っても無駄だ」「アイツに勝手にやらせておけ」と口を閉ざし、会議室の空気は重くなってしまいます。

これでは、せっかくの熱意も空回りするだけで、非常にもったいない状態です。

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