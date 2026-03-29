中学受験で高校受験をパスするのと、高校受験で中3から追い込むの、トータルで安上がりなのはどちらなのでしょうか？

中学受験ルートの費用構造と特徴

中学受験を選択する場合、小学4年生頃から塾に通うケースが多く、3年間で数百万円規模の教育費がかかることも珍しくありません。

株式会社イードが実施したアンケートによると、中学受験にかかった総費用について、「200万円～300万円」がもっとも多く全体の26％、続いて「100万円～200万円」「300万～400万円」が21％となりました。200万円以上が約6割、400万円以上も1割を超える結果となっており、家庭によっては大きな負担となることが分かります。

特に大手進学塾では、授業料に加えて講習費や模試代などが積み重なり、年間100万円前後になることもあります。ただし、中高一貫校に進学すれば高校受験は不要となり、その後の塾費用を抑えられる可能性があります。

また、学校によっては大学受験対策まで一貫してサポートされるため、追加の教育費が抑えられるケースもあります。一方で、私立中高一貫校の学費は公立より高く、6年間で見れば学費負担は大きくなる点に注意が必要です。



高校受験ルートの費用構造と特徴

高校受験を選ぶ場合、小学生のうちは比較的教育費を抑えられる家庭が多くなります。本格的に塾通いが始まるのは中学2年～3年が中心で、特に受験直前の1年間に費用が集中する傾向があります。

年間で50万～100万円程度の塾費用がかかるケースが一般的ですが、株式会社エンライクが実施したアンケートによると、中学3年時に実際に支払った年間費用は、「30万円未満」（33.3%）、「30万円～50万円」（24.3%）、「50万円以上」（27.2%）の3つの層がそれぞれ一定の割合を占めています。

このように、家庭によって費用には大きな差があるのが実態です。また、公立高校に進学すれば学費も比較的安価で済むため、全体としてのコストは低くなる傾向です。

ただし、志望校によっては塾への依存度が高まり、結果的に費用が膨らむ可能性もあります。さらに、大学受験に向けて再び塾費用が発生する点も考慮が必要です。



トータルコストで比較するとどちらが安いのか

単純に「受験までの費用」だけで見ると、高校受験ルートのほうが安くなるケースが多いといえます。中学受験は早期からの塾通いにより、初期投資が大きくなりやすいためです。

しかし、長期的に見ると一概には言えません。中高一貫校では大学受験までの効率的なカリキュラムが整っており、外部塾に頼らない場合は追加費用を抑えられる可能性があります。

一方、高校受験ルートでは大学受験時に再び大きな教育費が必要になるため、最終的な総額では差が縮まる、あるいは逆転するケースもあります。つまり、どちらが安いかは「最終的にどの進路を選ぶか」に大きく左右されます。



費用以外に考慮すべきポイント

教育費だけで進路を決めるのは現実的ではありません。子どもの学習スタイルや性格、家庭の教育方針も重要な判断材料になります。中学受験は早い段階から競争環境に身を置くことになるため、精神的な負担も考慮する必要があります。

一方、高校受験は中学生活との両立が求められ、短期間での追い込みが必要になる点が特徴です。また、学校環境や友人関係、進学実績なども長期的な満足度に影響します。費用だけでなく、子どもにとって最適な環境かどうかを総合的に判断することが大切です。



トータルコストは進路設計で変わる

中学受験と高校受験のどちらが安上がりかは、一概に断言できるものではありません。

短期的には高校受験ルートの方が費用を抑えやすい傾向がありますが、中高一貫校を選ぶことで大学受験までのトータルコストを抑えられる可能性もあります。

最終的には、進学先の種類や塾の利用状況によって総額は大きく変わります。費用だけでなく、子どもの適性や将来の進路も踏まえたうえで、家庭にとって最適な選択をすることが重要です。



出典

株式会社イード 中学受験に関するアンケート

株式会社エンライク 中学3年時の塾または家庭教師の年間費用（オンラインサービス含む）に関する意識調査

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー