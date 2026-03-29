【千葉県】海沿いの宿で“のんびりリゾート気分”。疲れを癒す「南房総温泉郷」の魅力とは？
千葉県南房総市に点在する温泉地の総称である「南房総温泉郷」は、太平洋に突き出した房総半島の最南端エリアに位置します。
1つの巨大な温泉街があるわけではなく、白浜、千倉、岩井など、複数の源泉を楽しめるのが最大の特徴です。泉質はナトリウム塩化物泉や炭酸水素塩泉など多岐にわたり、美肌や冷え性の改善に良いとされる「温まりの湯」が多くそろっています。
スタイリッシュなデザイナーズ旅館から、家族で楽しめる大型リゾートホテル、さらには海辺の素朴な民宿まで多様な宿がそろい、訪れるたびに新しい発見がある温泉郷として進化を続けています。
また、このエリアは花の宝庫。特に1月から3月にかけては千倉などの「花摘み」がシーズンを迎え、ひと足早い春の訪れを感じることができます。海岸線を走る房総フラワーラインは、ドライブコースとしても絶大な人気を誇ります。
そして外せないのが「海の幸」です。南房総は日本でも有数のアワビや伊勢海老の産地。さらに和田地区は全国でも珍しい捕鯨の町として知られ、伝統的なクジラ料理を味わうこともできます。
「冬でも南房総半島は温暖で過ごしやすい、のんびりリゾート気分を楽しんで温泉に浸かりたい。」（40代男性／岩手県）」
「冬の太平洋を一望出来る温泉地は良さそう」（40代男性／大阪府）」
「海を感じながら温泉に浸かりたい」（20代女性／神奈川県）」
「海の幸も好きだから」（30代女性／愛知県）」
「源泉かけ流しで温泉を楽しめる。宿泊施設も多いので露天風呂がある温泉施設に泊まりたい」（50代回答しない／大阪府）」
※All About ニュース編集部が実施した「冬に行きたい温泉地」に関するアンケートより抜粋（調査期間：2026年1月14〜15日、回答者250人）
(文:All About ニュース編集部)
1つの巨大な温泉街があるわけではなく、白浜、千倉、岩井など、複数の源泉を楽しめるのが最大の特徴です。泉質はナトリウム塩化物泉や炭酸水素塩泉など多岐にわたり、美肌や冷え性の改善に良いとされる「温まりの湯」が多くそろっています。
スタイリッシュなデザイナーズ旅館から、家族で楽しめる大型リゾートホテル、さらには海辺の素朴な民宿まで多様な宿がそろい、訪れるたびに新しい発見がある温泉郷として進化を続けています。
「南房総温泉郷」周辺には何がある？南房総温泉郷の象徴といえば、房総半島最南端に立つ「野島埼灯台」です。展望台より南房総の大自然を眺めることができ、周辺の遊歩道では潮風を感じながらの散策を楽しめます。
また、このエリアは花の宝庫。特に1月から3月にかけては千倉などの「花摘み」がシーズンを迎え、ひと足早い春の訪れを感じることができます。海岸線を走る房総フラワーラインは、ドライブコースとしても絶大な人気を誇ります。
そして外せないのが「海の幸」です。南房総は日本でも有数のアワビや伊勢海老の産地。さらに和田地区は全国でも珍しい捕鯨の町として知られ、伝統的なクジラ料理を味わうこともできます。
「海を感じながら温泉に浸かりたい」これまでにAll About ニュース編集部が実施したアンケート調査では、下記のような評価が寄せられています。
「冬でも南房総半島は温暖で過ごしやすい、のんびりリゾート気分を楽しんで温泉に浸かりたい。」（40代男性／岩手県）」
「冬の太平洋を一望出来る温泉地は良さそう」（40代男性／大阪府）」
「海を感じながら温泉に浸かりたい」（20代女性／神奈川県）」
「海の幸も好きだから」（30代女性／愛知県）」
「源泉かけ流しで温泉を楽しめる。宿泊施設も多いので露天風呂がある温泉施設に泊まりたい」（50代回答しない／大阪府）」
※All About ニュース編集部が実施した「冬に行きたい温泉地」に関するアンケートより抜粋（調査期間：2026年1月14〜15日、回答者250人）
(文:All About ニュース編集部)