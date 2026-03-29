「非常に強力」スコットランド指揮官も認める、森保Jの質の高さ「ボールをとにかく上手く回す。我々に問題を引き起こすと分かっていた」
敵将も認める強さが、そこにはあった。
現地３月28日に開催された国際親善試合で、日本代表はスコットランド代表と敵地で対戦。様々な選手を起用し、三笘薫、堂安律、伊東純也、上田綺世といった中心選手は後半から出場したなか、84分に伊東が決勝点を挙げ、１−０で勝利を手にした。
森保一監督は試合後、「10人入れ替えながら戦ったなかで、しっかりと無失点に抑えて繋いで戦えて、最後は決めきれたのは非常に良かった」「今日は良い自信になった。ワールドカップに出場する守備の堅いチームに対して、形を変えて点を取れた」と確かな手応えを口にした。
一方、スコットランド代表を率いるスティーブ・クラーク監督は、英公共放送『BBC』のインタビューで「この試合のパフォーマンスから多くのことを学べる。もちろん、改善すべき点も１、２つある」と切り出し、次のように語った。
「あの失点で試合を落としてしまったのは残念だ。あの時点では、０−０の引き分けで終わるかに見えた。我々はミスを犯した。おそらく前線への押し上げが早すぎたのだろう。その隙をつかれて、相手に得点を許してしまった」
かつてチェルシーなどでプレーした62歳の指揮官はその上で、森保ジャパンをこう評した。
「非常に強力な相手に対して、我々はよく守り抜いたと思う。彼らはボールをとにかく上手く回すチームで、我々に問題を引き起こすと分かっていた。ロースコアの試合になると予想していたなか、その通りになった」
クラーク監督は会見でも「トップチームを相手に悪い判断をすれば罰を受ける」と伝えた。日本代表のクオリティの高さを実感しているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のスコットランド戦出場21選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝弾の14番と好セーブ連発の守護神
現地３月28日に開催された国際親善試合で、日本代表はスコットランド代表と敵地で対戦。様々な選手を起用し、三笘薫、堂安律、伊東純也、上田綺世といった中心選手は後半から出場したなか、84分に伊東が決勝点を挙げ、１−０で勝利を手にした。
森保一監督は試合後、「10人入れ替えながら戦ったなかで、しっかりと無失点に抑えて繋いで戦えて、最後は決めきれたのは非常に良かった」「今日は良い自信になった。ワールドカップに出場する守備の堅いチームに対して、形を変えて点を取れた」と確かな手応えを口にした。
一方、スコットランド代表を率いるスティーブ・クラーク監督は、英公共放送『BBC』のインタビューで「この試合のパフォーマンスから多くのことを学べる。もちろん、改善すべき点も１、２つある」と切り出し、次のように語った。
かつてチェルシーなどでプレーした62歳の指揮官はその上で、森保ジャパンをこう評した。
「非常に強力な相手に対して、我々はよく守り抜いたと思う。彼らはボールをとにかく上手く回すチームで、我々に問題を引き起こすと分かっていた。ロースコアの試合になると予想していたなか、その通りになった」
クラーク監督は会見でも「トップチームを相手に悪い判断をすれば罰を受ける」と伝えた。日本代表のクオリティの高さを実感しているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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