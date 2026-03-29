「非常に強力」スコットランド指揮官も認める、森保Jの質の高さ「ボールをとにかく上手く回す。我々に問題を引き起こすと分かっていた」

「非常に強力」スコットランド指揮官も認める、森保Jの質の高さ「ボールをとにかく上手く回す。我々に問題を引き起こすと分かっていた」