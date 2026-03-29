俳優の谷原章介が２９日、メインキャスターを務める「ＳＵＮＤＡＹブレイク．」（日曜・午前７時、初回のみ７時３０分）に生出演した。

この日、スタートした同番組は、谷原に加えスペシャルキャスターをお笑いコンビ「オズワルド」伊藤俊介が務め、キャスターを同局の鈴木唯アナウンサーが務める。

ゲストコメンテーターに元自民党幹事長の石原伸晃氏、１１人組グローバルボーイズグループ「ＩＮＩ」の後藤威尊、ＬＤＨ所属のＥＸＩＬＥ ＭＡＫＩＤＡＩ、元ＢｉＳＨのモモコグミカンパニーが出演した。

さらに番組の年間テーマソングに、ＩＮＩが書き下ろした新曲「Ｒｅｎｄｅｚｖｏｕｓ」（ランデブー）が決まったことを紹介した。スタジオで同曲が流れるなか、谷原からコメントを求められた後藤は「今、聴いてすげぇ、うれしい気持ちになりました」などと笑顔でコメントすると谷原は「肌めっちゃきれいだね」と感動。これに伊藤が「本番中に言わなくていいんです」と突っ込むとスタジオは和やかな笑いに包まれていた。