タレントの神田うのがＳＮＳを更新。洞不全症候群とパーキンソン病での入院、療養から復帰を果たした歌手・美川憲一から誕生日の祝福を受ける様子を公開した。

２８日にインスタグラムで「本日お誕生日 レベル５１になりました」と、誕生日を迎えたことを報告。「昨夜のバースデーイヴは憲ちゃん達がお祝いしてくれました 前日まで２日連続での地方コンサートを終えて お祝いディナーしてくれた憲ちゃん 体力的にもお元気に復活してくれて本当に嬉しいです どうもありがとう １０代で出会ってから毎年欠かさずお互いのお誕生日をこうして３０年以上に渡りお祝いし合える事に感謝です」とつづり、誕生日ケーキを前にしたツーショットを披露。

「もう５１歳！？まだ５１歳！？と両方の見方がある中で、自分的にはもう５１なんだからもっと大人にならなくては 理想の５１歳とは程遠いな…とか、でもまだ５１歳なんだからこれからしっかり学んでいけばいいんだとかｗまあ、色々な思いでございまするｗｗｗ５１歳は成長が凝縮された５１（濃い）歳にしていけるよう精進して参ります」と続けた。