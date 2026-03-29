ランニングは速乾性や伸縮性の高いウェアで走るべき理由とは？【ランニングの教科書】

ランニングは速乾性や伸縮性の高いウェアで走るべき理由

速乾性や伸縮性の高いウェアで走ろう

ランニングは動きやすい服装で行なうのが大前提ですが、生地の素材が「吸汗性・速乾性」に優れているか否かで快適さが大きく変わります。たとえば、カジュアルウェアに使用されることが多いコットンは、運動には不向きです。乾きにくい素材のため、汗を吸って重くなるだけでなく、体に貼り付いて不快感が生じます。

また、汗冷えをしやすいので「最後の１キロメートルはクールダウンで歩く」などと決めている人は避けたほうが賢明です。ポリエステルなど、吸汗性や速乾性に優れた機能素材の生地を選ぶようにしましょう。

この他、ウェアの素材には伸縮性や軽量性などが求められ、機能にこだわるならば、やはりランニング専用のウェアが優れています。ただし、専用ウェアは機能が高いほど価格も高くなり、全シーズンのウェアを揃えようとすると、それなりに出費がかさんでしまいます。

なお、夜間に走ることが多い人は、ウェアの色にも気を遣いましょう。黒や赤などの色の濃いウェアは周囲から認識しづらく危険なので、白や黄などの明るい色をオススメします。これに加えて、反射材やＬＥＤライトを備えたバンドを身につけておくと安心です。

出典：『図解 中野ジェームズ修一のランニング教科書』