人気レースクイーンの霧島聖子（34）が29日までに自身のインスタグラムを更新。ビュッフェ堪能ショットを公開した。

「今週5日間も友達と遊ぶ予定入ってた！普段引きこもりなので激レアw 昨日はビュッフェ行ったよ」と報告。

デザートやサラダ、パスタなどビュッフェを堪能しているショットをアップし「今日も明日も出かける！4月からレースが本格的に始まって土日がお仕事になるのでゆっくり出来る週末は貴重だったり」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「かわぃすぎる」「どれも美味しそうですね」「素敵ですね」「毎日素敵な聖子さんですね」「いつもとても美しいです」などの声が寄せられている。

霧島は、大阪府出身で、愛称は「せいこっこ」。昨年2月に発売された人気ゲームシリーズ「龍が如く8外伝」にミナト区系女子・レースクイーンの聖子として出演している。2021年に「ミスFLASHグランプリ」を受賞。スーパーGTデビュー10年目となった25年度は3カテゴリーでレースアンバサダーを務めた。今年2月にデジタル写真集「ミナト区の女王様」「かつてない自分に」を立て続けにリリースした。

特技は歌で「RENNA」名義で歌手としても活動している。公式プロフィルは、身長1メートル65、スリーサイズはB86・W60・H88。血液型はAB。