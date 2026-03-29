今回は、共働きなのに家事を一切しない夫が、娘の授業参観で恥をかいたエピソードを紹介します。

夫に娘の授業参観に行ってもらったけど…

「毎日育児と家事と仕事の両立に追われています。夫は子どもの世話を少しする程度で、家事は一切やりません。何度も家事を少しはやってほしいとお願いしましたが、かたくなに拒否してきます。

そんなある日、小2の娘の授業参観があると分かりました。ただ授業参観の日、私は抜けられない仕事があり、困っていたのですが、夫が『俺が行くよ。その日仕事休みだし』と言ってくれてほっとしました。

ちなみに授業参観の内容は、親子での調理実習でカレー作りです。料理ができない夫は『親子でカレー作りとか最悪だ……』と呟いていました。

そして、予想通りというか、夫は授業参観で何もできず、相当恥をかいたみたいです」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2025年6月）

▽ 授業参観にはこの男性以外にも、パパたちが大勢参加していたようですが、この男性だけ何もできなかったそうです……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。