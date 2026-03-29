開催：2026.3.29

会場：オリオールパーク

結果：[オリオールズ] 1 - 4 [ツインズ]

MLBの試合が29日に行われ、オリオールパークでオリオールズとツインズが対戦した。

オリオールズの先発投手はカイル・ブラディッシュ、対するツインズの先発投手はタジ・ブラッドリーで試合は開始した。

2回裏、9番 ジェレマイア・ジャクソン 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでオリオールズ得点 BAL 1-0 MIN

4回表、5番 ジョシュア・ベル 5球目を打ってレフトへの犠牲フライでツインズ得点 BAL 1-1 MIN

5回表、8番 ロイス・ルイス 3球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでツインズ得点 BAL 1-3 MIN

7回表、1番 コディ・クレメンス 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでツインズ得点 BAL 1-4 MIN

試合は1対4でツインズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はツインズのアンソニー・バンダで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はオリオールズのカイル・ブラディッシュで、ここまで0勝1敗0S。ツインズのサンズにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-29 08:10:27 更新