2026年3月29日（日） MLB オリオールズ vs ツインズ 試合結果
開催：2026.3.29
会場：オリオールパーク
結果：[オリオールズ] 1 - 4 [ツインズ]
MLBの試合が29日に行われ、オリオールパークでオリオールズとツインズが対戦した。
オリオールズの先発投手はカイル・ブラディッシュ、対するツインズの先発投手はタジ・ブラッドリーで試合は開始した。
2回裏、9番 ジェレマイア・ジャクソン 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでオリオールズ得点 BAL 1-0 MIN
4回表、5番 ジョシュア・ベル 5球目を打ってレフトへの犠牲フライでツインズ得点 BAL 1-1 MIN
5回表、8番 ロイス・ルイス 3球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでツインズ得点 BAL 1-3 MIN
7回表、1番 コディ・クレメンス 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでツインズ得点 BAL 1-4 MIN
試合は1対4でツインズの勝利となった。
この試合の勝ち投手はツインズのアンソニー・バンダで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はオリオールズのカイル・ブラディッシュで、ここまで0勝1敗0S。ツインズのサンズにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-03-29 08:10:27 更新