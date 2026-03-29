開催：2026.3.29

会場：シチズンズバンク・パーク

結果：[フィリーズ] 4 - 5 [レンジャーズ]

MLBの試合が29日に行われ、シチズンズバンク・パークでフィリーズとレンジャーズが対戦した。

フィリーズの先発投手はアーロン・ノラ、対するレンジャーズの先発投手はジェーク・ラッツで試合は開始した。

1回表、3番 コリー・シーガー 初球を打って右中間スタンドへのホームランでレンジャーズ得点 PHI 0-1 TEX

3回表、4番 ジェーコブ・バーガー 2球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでレンジャーズ得点 PHI 0-3 TEX

9回裏、6番 アドリア・ガルシア 4球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでフィリーズ得点 PHI 1-3 TEX、7番 ブランドン・マーシュ 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでフィリーズ得点 PHI 3-3 TEX

10回表、ピッチャー ジョアン・デュランがワイルドピッチでレンジャーズ得点 PHI 3-4 TEX、5番 アンドルー・マカチェン 6球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 PHI 3-5 TEX

10回裏、3番 ブライス・ハーパー 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでフィリーズ得点 PHI 4-5 TEX

試合は4対5でレンジャーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレンジャーズのクリス・マーティンで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はフィリーズのジョアン・デュランで、ここまで0勝1敗1S。レンジャーズのアレクサンダーにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-29 08:18:12 更新