信用残ランキング【売り残増加】 ヤマダＨＤ、ＮＴＴ、日本コークス
●信用売り残増加ランキング【ベスト50】
※3月19日信用売り残の3月13日信用売り残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1580銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<9831> ヤマダＨＤ 3,878 7,958 0.20
２．<9432> ＮＴＴ 3,695 7,234 19.11
３．<3315> 日本コークス 1,258 3,118 2.93
４．<9048> 名鉄 1,229 2,461 0.26
５．<9107> 川崎汽 1,054 2,093 1.33
６．<2730> エディオン 940 5,822 0.07
７．<8058> 三菱商 911 2,361 1.62
８．<9021> ＪＲ西日本 908 1,947 1.05
９．<9142> ＪＲ九州 876 2,084 0.29
10．<1803> 清水建 732 1,649 0.58
11．<8031> 三井物 708 1,308 1.48
12．<9041> 近鉄ＧＨＤ 683 1,473 0.71
13．<7245> 大同メ 616 1,137 0.99
14．<3167> ＴＯＫＡＩ 549 1,194 0.03
15．<3994> マネフォ 544 898 0.71
16．<7458> 第一興商 529 1,328 0.15
17．<9616> 共立メンテ 513 1,175 1.40
18．<9832> オートバクス 502 1,200 0.14
19．<4681> リゾートトラ 453 1,175 0.11
20．<2801> キッコマン 447 593 1.57
21．<6857> アドテスト 434 2,405 1.74
22．<8282> ケーズＨＤ 413 870 0.08
23．<6282> オイレス 409 1,106 0.05
24．<3099> 三越伊勢丹 407 729 0.52
25．<2749> ＪＰＨＤ 395 3,388 0.11
26．<9044> 南海電 381 789 0.17
27．<3088> マツキヨココ 363 924 0.34
28．<6371> 椿本チ 361 799 0.11
29．<3863> 日本紙 347 1,102 0.42
30．<3291> 飯田ＧＨＤ 321 880 0.09
31．<8729> ソニーＦＧ 317 730 199.49
32．<9535> 広ガス 314 707 0.29
33．<9274> ＫＰＰＧＨＤ 312 1,110 0.12
34．<5711> 三菱マ 295 568 3.02
35．<9536> 西部ガスＨＤ 289 1,064 0.06
36．<8881> 日神ＧＨＤ 282 966 0.59
37．<9997> ベルーナ 276 596 0.98
38．<3992> ニーズウェル 251 1,277 0.51
39．<8153> モスフード 241 554 0.05
40．<2222> 寿スピリッツ 240 828 0.23
41．<9104> 商船三井 237 923 2.06
42．<9936> 王将フード 235 656 0.21
43．<8032> 紙パル商 230 548 0.13
44．<9010> 富士急 224 639 0.20
45．<2120> ＬＩＦＵＬＬ 221 2,004 1.86
46．<8084> ＲＹＯＤＥＮ 220 662 0.15
47．<7164> 全国保証 215 614 0.21
48．<1911> 住友林 211 364 9.93
49．<7917> ＺＡＣＲＯＳ 208 625 0.09
50．<9003> 相鉄ＨＤ 205 318 0.24
株探ニュース