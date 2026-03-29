　●信用売り残増加ランキング【ベスト50】

　　※3月19日信用売り残の3月13日信用売り残に対する増加ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1580銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 売り残　信用倍率
１．<9831> ヤマダＨＤ 　　　　3,878　　　7,958　　　0.20
２．<9432> ＮＴＴ 　　　　　　3,695　　　7,234　　 19.11
３．<3315> 日本コークス 　　　1,258　　　3,118　　　2.93
４．<9048> 名鉄 　　　　　　　1,229　　　2,461　　　0.26
５．<9107> 川崎汽 　　　　　　1,054　　　2,093　　　1.33
６．<2730> エディオン 　　　　　940　　　5,822　　　0.07
７．<8058> 三菱商 　　　　　　　911　　　2,361　　　1.62
８．<9021> ＪＲ西日本 　　　　　908　　　1,947　　　1.05
９．<9142> ＪＲ九州 　　　　　　876　　　2,084　　　0.29
10．<1803> 清水建 　　　　　　　732　　　1,649　　　0.58
11．<8031> 三井物 　　　　　　　708　　　1,308　　　1.48
12．<9041> 近鉄ＧＨＤ 　　　　　683　　　1,473　　　0.71
13．<7245> 大同メ 　　　　　　　616　　　1,137　　　0.99
14．<3167> ＴＯＫＡＩ 　　　　　549　　　1,194　　　0.03
15．<3994> マネフォ 　　　　　　544　　　　898　　　0.71
16．<7458> 第一興商 　　　　　　529　　　1,328　　　0.15
17．<9616> 共立メンテ 　　　　　513　　　1,175　　　1.40
18．<9832> オートバクス 　　　　502　　　1,200　　　0.14
19．<4681> リゾートトラ 　　　　453　　　1,175　　　0.11
20．<2801> キッコマン 　　　　　447　　　　593　　　1.57
21．<6857> アドテスト 　　　　　434　　　2,405　　　1.74
22．<8282> ケーズＨＤ 　　　　　413　　　　870　　　0.08
23．<6282> オイレス 　　　　　　409　　　1,106　　　0.05
24．<3099> 三越伊勢丹 　　　　　407　　　　729　　　0.52
25．<2749> ＪＰＨＤ 　　　　　　395　　　3,388　　　0.11
26．<9044> 南海電 　　　　　　　381　　　　789　　　0.17
27．<3088> マツキヨココ 　　　　363　　　　924　　　0.34
28．<6371> 椿本チ 　　　　　　　361　　　　799　　　0.11
29．<3863> 日本紙 　　　　　　　347　　　1,102　　　0.42
30．<3291> 飯田ＧＨＤ 　　　　　321　　　　880　　　0.09
31．<8729> ソニーＦＧ 　　　　　317　　　　730　　199.49
32．<9535> 広ガス 　　　　　　　314　　　　707　　　0.29
33．<9274> ＫＰＰＧＨＤ 　　　　312　　　1,110　　　0.12
34．<5711> 三菱マ 　　　　　　　295　　　　568　　　3.02
35．<9536> 西部ガスＨＤ 　　　　289　　　1,064　　　0.06
36．<8881> 日神ＧＨＤ 　　　　　282　　　　966　　　0.59
37．<9997> ベルーナ 　　　　　　276　　　　596　　　0.98
38．<3992> ニーズウェル 　　　　251　　　1,277　　　0.51
39．<8153> モスフード 　　　　　241　　　　554　　　0.05
40．<2222> 寿スピリッツ 　　　　240　　　　828　　　0.23
41．<9104> 商船三井 　　　　　　237　　　　923　　　2.06
42．<9936> 王将フード 　　　　　235　　　　656　　　0.21
43．<8032> 紙パル商 　　　　　　230　　　　548　　　0.13
44．<9010> 富士急 　　　　　　　224　　　　639　　　0.20
45．<2120> ＬＩＦＵＬＬ 　　　　221　　　2,004　　　1.86
46．<8084> ＲＹＯＤＥＮ 　　　　220　　　　662　　　0.15
47．<7164> 全国保証 　　　　　　215　　　　614　　　0.21
48．<1911> 住友林 　　　　　　　211　　　　364　　　9.93
49．<7917> ＺＡＣＲＯＳ 　　　　208　　　　625　　　0.09
50．<9003> 相鉄ＨＤ 　　　　　　205　　　　318　　　0.24

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