マドンナ、ボツにした自伝映画の主演女優と2ショット 厳しいオーディションを勝ち抜くもお蔵入りに
クイーン・オブ・ポップこと米歌手のマドンナが、自ら企画しておきながら突然製作中止にした自身の伝記映画に主演予定だった俳優ジュリア・ガーナーとの2ショット映像を披露。一緒に大ヒット曲「ライク・ア・バージン」を口パクする映像を公開した。
【写真】67歳マドンナ、42年ぶり「ライク・ア・ヴァージン」ルックを披露
この度マドンナとジュリアが共同でインスタグラムを更新。「ライク・ア・バージン……何度も何度も」とキャプションを付けて、イタリア・ヴェネチアでおそろいの服を着た二人がゴンドラに乗りながら、「ライク・ア・バージン」を口パクで歌う短い映像を公開した。40年以上前にヴェネチアで撮影された同曲のミュージックビデオをオマージュしたものとみられる。
マドンナは2020年に、ユニバーサル・ピクチャーズのもと、自ら脚本のドラフトと監督を務める伝記映画の製作を発表。数週間にわたって歌とダンスを審査する厳しいブートキャンプ方式のオーディションの結果、フローレンス・ピューやアレクサ・デミー、オデッサ・ヤング、ビービー・レクサ、スカイ・フェレーラら並み居るライバルを抑えて、ジュリアがマドンナ役を獲得したと報じられた。
しかし2023年1月、マドンナがデビュー40周年を記念するツアー「ザ・セレブレーション・ツアー」を発表したことに伴い、伝記映画の製作は中止に。その後もマドンナとジュリアは交流を続け、同年12月には、マドンナのツアーのステージにジュリアが登場し、話題になった。
なおDeadlineによると、同作はお蔵入りになったものの、昨年5月に、Netflixにてドラマシリーズとしてマドンナの伝記が企画されていることが明らかに。ジュリアがマドンナ役を演じる可能性が高いと伝えられている。
そんな経緯のある二人だが、現在ヴェネチアにて、エミー賞獲得ドラマ『ザ・スタジオ』シーズン2の撮影に参加する姿をキャッチされている。セス・ローゲンが製作＆主演を務める『ザ・スタジオ』は、ハリウッドの映画スタジオを舞台にしたコメディシリーズ。デイヴ・フランコ、ロン・ハワード、アンソニー・マッキー、マーティン・スコセッシ、ゾーイ・クラヴィッツら豪華セレブが本人役でゲスト出演し、それぞれエミー賞ゲスト俳優賞、ゲスト女優賞にノミネートされた。マドンナとジュリアにも期待がかかる。
引用：「マドンナ」Instagram（＠madonna）
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この度マドンナとジュリアが共同でインスタグラムを更新。「ライク・ア・バージン……何度も何度も」とキャプションを付けて、イタリア・ヴェネチアでおそろいの服を着た二人がゴンドラに乗りながら、「ライク・ア・バージン」を口パクで歌う短い映像を公開した。40年以上前にヴェネチアで撮影された同曲のミュージックビデオをオマージュしたものとみられる。
しかし2023年1月、マドンナがデビュー40周年を記念するツアー「ザ・セレブレーション・ツアー」を発表したことに伴い、伝記映画の製作は中止に。その後もマドンナとジュリアは交流を続け、同年12月には、マドンナのツアーのステージにジュリアが登場し、話題になった。
なおDeadlineによると、同作はお蔵入りになったものの、昨年5月に、Netflixにてドラマシリーズとしてマドンナの伝記が企画されていることが明らかに。ジュリアがマドンナ役を演じる可能性が高いと伝えられている。
そんな経緯のある二人だが、現在ヴェネチアにて、エミー賞獲得ドラマ『ザ・スタジオ』シーズン2の撮影に参加する姿をキャッチされている。セス・ローゲンが製作＆主演を務める『ザ・スタジオ』は、ハリウッドの映画スタジオを舞台にしたコメディシリーズ。デイヴ・フランコ、ロン・ハワード、アンソニー・マッキー、マーティン・スコセッシ、ゾーイ・クラヴィッツら豪華セレブが本人役でゲスト出演し、それぞれエミー賞ゲスト俳優賞、ゲスト女優賞にノミネートされた。マドンナとジュリアにも期待がかかる。
引用：「マドンナ」Instagram（＠madonna）