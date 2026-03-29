◆米大リーグ ドジャース―ダイヤモンドバックス（２８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２８日（日本時間２９日午前１０時１０分開始予定）、本拠地・ダイヤモンドバックス戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。ダイヤモンドバックスはＷＢＣベネズエラ代表で決勝の米国戦での先発したロドリゲスが先発。世界一となった左腕から開幕３戦目で今季初アーチに期待がかかる。

試合前練習では大谷と佐々木朗希投手（２４）がブルペン入り。朗希は３８球、大谷は２７球を投げ込んだ。朗希は３０日（同３１日）、大谷は３１日（同４月１日）のともに本拠地・ガーディアンズ戦で今季初登板初先発する。

ロバーツ監督は、朗希が先発する３０日（同３１日）に先発捕手を、正捕手でＷＢＣ米国代表のスミスではなく、２番手のラッシングを起用することを明言。昨季は公式戦でバッテリーを１度も組んでおらず、今季のオープン戦では４登板のうち２試合でコンビを組んだ。この日のブルペンでの投球練習でもラッシングが受けていた。

朗希はオープン戦最終登板だった２３日（同２４日）の本拠地・エンゼルス戦で、８四死球と制球が安定しなかった。オープン戦は４試合に登板したが防御率は１５・５８。開幕４戦目となる３０日（同３１日）の本拠地・ガーディアンズ戦での先発が内定していたが、不安を残した。その後はプライアー投手コーチがキャッチボールからつきっきりで見守っている。