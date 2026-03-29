◆米大リーグ ブルージェイズ８ｘー７アスレチックス（２８日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が２８日（日本時間２９日）、アスレチックス戦に「４番・三塁」でスタメン出場し、５打数１安打１四球で２試合連続安打をマークした。チームは２試合連続のサヨナラ勝ちを飾り、「そうですね、勝てて良かったなと思います。（打順が変わっても）役割は変わらないと思うので、そこで応えられるようにやっていきたいと思います」と振り返った。

４番起用に１打席目から応えた。初回２死一塁で打席へ。カウント１―２からの４球目、左腕のスプリングスの真ん中高め直球を捉えて、三遊間を破った。左安打で２試合連続安打を記録した。さらに１点リードの３回２死二、三塁で迎えた２打席目は粘り強く対応。最後は内角低めのスライダーを見極めて四球で出塁し、好機を拡大した。

同点の６回、無死一塁での第３打席はカウント１―２から外角の変化球をスイングして遊飛だった。第４打席は相手マウンドが３番手の右腕・アルバラドで、３点を追う７回、２死一、二塁の好機で回ってきた。初球が体に近いところに抜けてきたため、本拠は大ブーイングに包まれた。その後はフルカウントから空振り三振に倒れた。１点を追いかける９回先頭では見逃し三振に終わった。さらに同点の延長１０回２死一、二塁では二飛に打ち取られた。

メジャー挑戦１年目の岡本は前日２７日（同２８日）の開幕戦では「７番・三塁」で先発出場。メジャー初安打を含め３打数２安打１四球の成績を残して、チームの勝利に大きく貢献していた。一夜明けたメジャー２戦目は巨人時代に慣れ親しんだ４番でプレーした。