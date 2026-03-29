ロカビリーバンド・The Biscats(ザ・ビスキャッツ)のボーカル、Misaki(青野美沙稀)が26日、自身のインスタグラムを更新。元チェッカーズのメンバーとの2ショットを投稿し、ファンを喜ばせた。



【写真】メガネの奥にやさしい瞳 還暦超えとは思えぬシブさ さすが元チェッカーズ

The Biscatsはモデル、ファッション・プロデューサーとしての顔を持つMisakiを中心に2019年に結成。4月4日には結成7周年イベントを開催する。Misakiは日本のロカビリーシーンを率引するレジェンド・久米浩司を父に持つことでも知られる。



Misakiは「元チェッカーズの大土井さんと」と書き出し、大土井裕二と笑顔で並んだ写真をアップ。22日に福岡で開催されたイベント「CIRCUS OF ROCKIN' in ZASSHO」でのもので、「シークレット ゲストとして 出演してきました!!」と記した。



大土井は1962年生まれ、福岡県出身。アイドル的人気だったチェッカーズのベーシストとして活躍。92年の解散後は音楽プロデュース、俳優としても活動し、abra:z(チェッカーズ楽器陣のバンド)のほか、2013年からはソロ活動も行っている。23日の投稿では「福岡ありがとうでした！ キュウキュウのモリモリでした！ またよろしく！」とつづっている。



「大土井さんのベースで“ジュリアに傷心”と“涙のリクエスト”を 歌わせていただき贅沢でした 温かく迎えてくださった皆さん ありがとうございました」と感動をつづった。ファンからは「裕ちゃん凄く格好いい」「再結成してもらいたい」「素晴らしい経験が出来ましたね！」といった声が寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）