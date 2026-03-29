〈「東京ドームの歓声は、まるでオペラのようだった」WBCチェコ代表のエース・サトリアが日本で体感した“野球への愛情”〉から続く

2026年WBCのチェコ対日本戦。チェコはプールCの5位、日本は1位が決まっていて、実力差からも消化試合であったのかもしれない。しかし、観客をひきつけたのは単なる勝敗ではなかった。

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フルタイムのプロ野球選手ですらないチェコの投手オンジェイ・サトリアが日本相手に4回2/3イニング無失点。継投した大学生ミハル・コバラも好投。“野球をしにきた観光客”と揶揄すらされたチェコ代表は、そんな寝言を実力で跳ね返した。

チェコ代表はなぜこのようなことができたのか。



マウンドでサトリア投手をねぎらうハジム監督 ©︎文藝春秋

ハジム監督が英会話の練習をしているワケ

それには代表監督のパベル・ハジムを抜きに語ることはできないだろう。なにしろ、昨秋、3世代にわたって切望した野球の欧州選手権のメダルを、ハジム率いる代表チームがようやくチェコに持ち帰ることができた。その栄光をハジム監督は「幸運は準備と機会の組み合わせ」と言葉にした。WBCの日本戦を控えた記者会見にて、ハジム監督はその銅メダルを首にかけて登場した。

チェコ代表悲願のメダルへの道のりは、今年2月にYouTubeに公開された短編ドキュメンタリー「願いは奇跡（Touha je zázrak）」が詳しく伝えている。その中で印象的なのは、ハジム監督が「英語の先生が待っているんだ」という場面だ。日常の一部なのだろう、自分のオフィスで英会話の練習をする姿が収められている。

代表監督として、試合前後には毎回の記者会見がある。それだけでなく、大会スタッフや、他国の野球チームの監督、選手と話すこともある。世界の野球の状況をつかむために、チェコ野球の正しい姿を伝えるために、ハジムはいまも英語を習っているのだ。

日本戦後の記者会見でも、司会者が終了を告げようとするとハジムは自ら「1分ください」と英語で伝えた。上下を確認しながら慎重に、しかしすばやく「必勝」のはちまきをつけ、立ち上がって背番号89を示しながら、ハジムは「野球フォーエバー」と宣言した。英語にならない気持ちを抑えつけたり、あきらめたりせずにパフォーマンスでも伝えたハジムに、記者たちからの拍手が起こった。

ハジムのトークに熱くなったチェコの野球関係者たち

自らの母語であるチェコ語では、ハジムは積極的に野球を語っている。

WBC遠征を控えた2月13日、「（NE）JEN BASEBALL」というチェコ野球のポッドキャストで最新回が更新された。元巨人マレク・フルプの父であるブラジミール・フルプ氏と、国内外のプレイヤー・コーチの経験があるヤクプ・バンチュラ氏をナビゲーターに、ハジムはWBCの展望を語っている。

聞いておどろくのは、108分にわたって語るハジムの変わらぬ熱量、テーマの広さと多彩さだ。WBC生みの親の一人であるジム・スモール氏とのやりとり、野球カリビアンシリーズで台頭したオランダ領キュラソーの感動、ベネズエラ出身でイタリア代表の監督をしているフランシスコ・セルヴェリ氏についての印象なども語っている。

さらに、チェコ代表の選手たち、観客動員数の推移、チェコの他のスポーツ、ヨーロッパだけでなく北南米、アジア、アフリカ各国の野球について、ありとあらゆるデータと経験を引っぱりだして比較しながら、自分たちの挑戦と限界をめぐって議論を深めている。チェコ人は「野球は頭を使うスポーツだ」というが、知識のシェアの仕方が半端ではない。

その中でハジムは、今回のWBCでのチェコ代表の使命の一つとしてこう定義づけている。

「野球がサッカーと同様に世界規模のイベントができること、そしてドイツ、オーストリア、フランス、リトアニア、アルゼンチン、中国、フィリピンなど、ありとあらゆるチームに勇気を与えること。ヨーロッパには潜在的な野球の可能性がある。中南米でも、アジアでもそうだ。いずれアフリカでWBCが行われる日がくるかもしれない。そこに向けて、我々チェコ人は一つの例として、世界レベルでうまくプレイができることを示す」

WBC終了後、2つのチェコの野球ファンサイトが合同で行ったYouTube生配信で、途中で回線が落ちつつも、そこでもハジムはひっきりなしに2時間近くしゃべっている。WBCの振り返り、そして自らとチェコ代表の未来について。

チェコの野球関係者たちは、そういうハジムの声を聴いて、同じ気持ちで東京ドームに来られていたのだ。

「どの選手が好き？」チェコの野球少年の意外な答え

3月10日、日本戦。ドームの近くに一際目立つチェコ人のグループがいた。40代ぐらいの男女とまだティーンエイジャーと思われる少年たちで、20人ほどいただろうか。彼らは、日本のファンと肩を組み、チェコ国旗を広げて一緒に写真を撮っていた。国旗に書かれていた町の名前は「シュンペルク」。チェコ北東部にある人口2万5000人ほどの町だ。

どんな集まりなのだろうか。180cmはゆうにある長身の少年に尋ねてみた。

「私はチェコを応援しています。あなたはどの選手が好きですか」

どの選手の名前が出てくるのかと期待していたが、少年からは「ショーヘイ・オオタニ」という返事がきて意表をつかれた。思わず彼に年齢を聞くと、13歳だという。チェコでは野球人気はまだまだ低く、少年たちにはアイスホッケーやサッカーが圧倒的な存在だ。彼はアダムという名前で、チェコ語を話す日本人（筆者）に興味を示していた。彼自身は英語を勉強しているところだそうだ。5年後、10年後に彼が外国でプレイしている可能性は十分にある。

このシュンペルクの一団は、「カンニバルズ」という1990年創設の野球チームだった。彼らのインスタグラムや公式サイトはユニフォームを着た少年たちの写真で溢れている。東京ドームでの写真には「NAGANOの歴史につづけ・東京」と書いてある。

チェコが迎えた新たな時代における“スポーツ”とは

チェコ人とスポーツを語る時に「NAGANO」は欠かせない。1998年長野五輪のアイスホッケーで、チェコは宿敵ロシアを倒して金メダルを獲得するという伝説的な偉業を成し遂げた。プラハの春を意味する「68」を背番号につけてプレイしたヤロミール・ヤーグルも有名だ。

全チェコ国民にとって、夢のような金メダルがもたらされた後、2004年にEU加盟を果たしたチェコにはまったく新しい時代が到来した。そして、NAGANOの熱狂を再びとばかりに、ビジネスで成功したチェコ人は、まず子どもたちのためのスポーツ環境の整備に投資した。スポーツで成功したチェコ人も、自らの名前を冠したスクールを開くようになる。

その成果は早くも出ているようで、今年のミラノ・コルティナ五輪のスピードスケート男子でも、先日のヨーロッパ室内陸上の女子400mでも、19歳、20歳のチェコ人選手が金メダルを獲得している。これからますます若いチェコ人選手が世界で活躍することだろう。

チェコの若い選手に「きっとびっくりしますよ」」

今回のWBCで三塁側ベンチ裏にいたチェコ人の中には、第一線で活躍するスポーツ記者はもちろんのこと、リアリティショー出身の若手人気俳優、Apple製品やテスラ車など最新テック情報を伝える人気インフルエンサーたちの姿もあった。彼らは東京ドームの風景をSNSで数十万人に拡散している。近年、旅行先として大人気の日本だが、日本と強く結びついたスポーツ「野球」は、いまもっともクールなスポーツエンタテイメントとしてチェコの若い世代の目に映っている。

このWBCでエースのサトリア投手が代表を引退し、ハジム監督の2027年での引退も明らかにした。次のチェコ野球の新時代はどうなるのか。しかし、WBC日本戦終了後の記者会見で、サトリアもハジム監督も、どこか不敵な笑みを浮かべながら言った。

「チェコの若い世代を楽しみにしていてください。きっとびっくりしますよ」

世界への好奇心を大切に、準備をつづけるチェコ人たちに次の機会が訪れることを、日本のファンも楽しみにしている。

（梶原 初映）