「広島２−１中日」（２８日、マツダスタジアム）

広島が接戦をものにし８年ぶりの本拠地開幕連勝。ターノックが来日初登板初先発で７回５安打無失点７奪三振の好投を見せ中日打線を封じ込めた。八回に追いつかれるもファビアンが左前適時打を放った。以下、新井貴浩監督の主な一問一答。

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−決勝点を奪った八回は先頭で平川が出塁。

「初対戦の左投手で、いい特殊球がある中、落ち着いて塁に出るあたりはさすがだと思います」

−来日初登板のターノックは７回無失点。

「１００点満点の投球だったと思います。打ち取った当たりがヒットになったものも多かった。何より無四球というところがね。期待通りのピッチングをしてくれたと思います」

−ツーシームを中心に押し込みながら徐々に変化球を加えていった。

「そこはサク（坂倉）がいいリードをしていたと思います。１巡目、２巡目、３巡目で的を絞らせないような（組み立て）。そこはサクのリードも良かったと思います」

−ファビアンはオープン戦で結果が出ずに心配していたが。

「心配したのは君たちでしょう？昨年もそうだった。外国人選手は違うから。本番（シーズン）になったら変わる」