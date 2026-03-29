俳優谷原章介（53）が29日、フジテレビ系新番組「SUNDAYブレイク．」（日曜午前7時、初回は午前7時半）のMCとして生出演し、「さーいよいよ新番組、SUNDAYブレイク．が始まりますよ」と第一声を発した。27日に最終回を迎えたフジテレビ系の朝の情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）の朝の顔から、日曜朝の顔としてのスタートを切った。

サン！シャインではスーツ姿だが、SUNDAYブレイク．ではネービーブルーのカジュアルなワークジャケットに、白地に青系のストライプの入ったシャツにスカーフをネクタイのように添えたスタイルで登場した。

最初の一言のあと「伊藤さん、鈴木さん」とオズワルド伊藤俊介、同局の鈴木唯アナに振るMC業を開始。オズワルド伊藤は「まだドッキリだと思ってまーす」とぼけてみせた。鈴木アナが「ドッキリではありません」とツッコミ、番組がスタートした。

谷原は、伊藤と鈴木アナに、番組内での呼び方を確認。鈴木アナには「鈴木さん？ 唯ちゃん？」「唯ちゃんでもいいですか」と問いかけ、快諾を得ると、返す刀で伊藤に「伊藤さんはオズワルドでいい？」と初ボケも披露。伊藤は「いないのよ、相方が」とツッコミを見せた。結局「伊藤さん」に落ち着いたものとみられる。