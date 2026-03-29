【ひらがなクイズ】解けると快感！ 空欄2文字を埋められるかな？ ヒントは「今世界中で心配の出来事」
日常生活やニュース、そして古くからの教えの言葉の中に隠れた「共通のパーツ」に注目して、凝り固まった思考をほぐすパズルを楽しんでみませんか？
今回は、不必要な心配を指す言葉から、現代社会を支える重要な資源、さらに自分自身を成長させてくれるような人間関係の呼び名まで、3つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
□□う
せ□□
え□□う
ヒント：心配しなくてもいいことをあれこれ心配することを何という？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
きゆう（杞憂）
せきゆ（石油）
えきゆう（益友）
不必要な取り越し苦労を意味する「杞憂（きゆう）」、私たちの暮らしを根底から支えるエネルギー資源である「石油（せきゆ）」、そして自分を高めてくれる素晴らしい友人を指す「益友（えきゆう）」がそろいました。ジャンルの異なる言葉たちが、たった2つの共通の響きを含んでいることに日本語の奥深さを感じます。空白が埋まって全ての単語が姿を現したときの達成感に浸れたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、不必要な心配を指す言葉から、現代社会を支える重要な資源、さらに自分自身を成長させてくれるような人間関係の呼び名まで、3つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
せ□□
え□□う
ヒント：心配しなくてもいいことをあれこれ心配することを何という？
答えを見る
↓
↓
↓
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↓
正解：きゆ正解は「きゆ」でした。
▼解説
きゆう（杞憂）
せきゆ（石油）
えきゆう（益友）
不必要な取り越し苦労を意味する「杞憂（きゆう）」、私たちの暮らしを根底から支えるエネルギー資源である「石油（せきゆ）」、そして自分を高めてくれる素晴らしい友人を指す「益友（えきゆう）」がそろいました。ジャンルの異なる言葉たちが、たった2つの共通の響きを含んでいることに日本語の奥深さを感じます。空白が埋まって全ての単語が姿を現したときの達成感に浸れたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)