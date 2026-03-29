『城郭合体オシロボッツ』に松山城＆高知城が犹仮覘瓠‐昌魁高知の4月イベントにブース出展も

もしも日本のお城が巨大ロボットに変形＆合体したら――？ そんなワクワクする発想のコンテンツ『城郭合体オシロボッツ』に、23城目＆24城目が"参城"。「松山城」「高知城」がオシロボット化した。

オシロボット松山城＆高知城 イベントでの配布ノベルティ、販売グッズなど

2026年4月に開催される松山市と高知市のイベントにブースを出展する。

「オシロボット松山城」は、「静かに反撃の牙を研ぎ澄ます、攻防一体のオシロボット」。

「オシロボット高知城」は、「酒と時代に酔いし、酔狂にして熱狂のオシロボット」。

4月4日・5日の両日に松山市で開催される「松山春まつり（お城まつり）」では、城山公園堀之内地区「うまいもんフェス西側エリア」にブースを出展。「オシロボット松山城」の「特製トレーディングカード」「オリジナル解説書（チラシ）」「A4コットントートバッグ」を無料配布する。

物販では、「オシロボット松山城 御城印」（300円、以下全て税込）、「御城印帳 Mk-II」（3500円）、「マフラータオル」（2200円）、「ロゴTシャツ」（2800円）が販売される。

同ブースで公式SNSをフォローすると抽選に参加可能。1等「特製Amazonギフトカード1046円分」が2人に、2等「特製マルシェバッグMサイズ」が5人に当たるほか、参加賞「城郭合体オシロボッツ ロゴステッカー」は全員がもらえる。

また、4月11日・12日の両日には、高知市の帯屋町商店街で開催される「高知アニクリ祭2026」にブースを出展。「オシロボット高知城」の「特製トレーディングカード」「オリジナル解説書」「A4コットントートバッグ」を無料で配布する。

物販では、「オシロボット高知城 御城印」「御城印帳 Mk-II」「マフラータオル」「ロゴTシャツ」を販売。加えて、公式SNSフォローで参加可能な抽選も実施する。賞品は松山と同一だ。