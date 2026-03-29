年金だけでは生活費が心もとなく、今住んでいるマンションを売却してもう少し小さい家に住み替えようか悩んでいます。 年金生活に入ったら、マンション売却は現実的な選択肢と言えるのでしょうか？
年金生活で売却が現実的になりやすい理由
住み替えが効くのは、毎月の固定費を下げやすいからです。管理費と修繕積立金は、住んでいなくても基本的に発生し、将来は値上げされることもあります。
国土交通省は、修繕積立金を安定的に確保する重要性や、積立方式によって将来不足の恐れがある点を示しています。今は払えていても、今後の値上げが年金生活の負担になることは珍しくありません。
一方で、売却して小さな家に住み替えると、住居費の見通しが立てやすくなります。資産を現金化しておけば、医療や介護など突発費にも備えやすいです。
売る前に必ず計算したい3つの数字
1つ目は、今の家に「住み続けるコスト」です。管理費、修繕積立金、固定資産税、将来のリフォームや設備交換を年額で並べます。
2つ目は、売却の「手取り見込み」です。売却価格から仲介手数料などの譲渡費用を引き、さらに税金が出る可能性も見ます。マイホーム売却には譲渡所得から最高3000万円まで控除できる特例があり、要件を満たせば税負担を大きく抑えられます。
3つ目は、売った後の「住居費」です。賃貸なら家賃と更新費、分譲への買い替えなら購入費と固定費を見積もります。ここを出さずに売ると、売却益が家賃で消えて不安が残りやすいです。
住み替え先で失敗しないための考え方
年金生活では、住まいに求める条件を絞るほど成功しやすいです。例えば、階段が少ない、病院とスーパーが近い、冬の移動が楽など、生活のしやすさを優先します。
売却で得た現金は、全部を次の家に入れず、一定額を生活防衛資金として残すと安心が増えます。住み替えは「家計の安定」と「暮らしの負担軽減」の両方を狙うものなので、広さや見栄より、続けられる費用感に合わせるのがコツです。
まとめ
年金生活でマンション売却は十分に現実的な選択肢です。特に、固定費の負担が重い、今の広さが不要、将来の修繕積立金の上昇が不安という場合は、住み替えで家計の安定を作りやすくなります。売るかどうかは、住み続けるコスト、売却の手取り、売却後の住居費の3つを数字で比べて決めると、感情に振り回されずに納得しやすい結論に近づきます。
執筆者：FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー