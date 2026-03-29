毎月“親の生活費”として渡していた「2万円」、使われずに15年分まとめて返却されました。ありがたい反面、税金が気になります。私のお金でも課税されるのでしょうか？

贈与税の基本的な考え方

まず確認したいのは、贈与税の基本的な考え方です。

国税庁によれば、贈与税は個人から贈与により財産を取得した場合に課される税金であり、その年の1月1日から12月31日までの間に贈与を受けた財産の合計額が基礎控除110万円を超える場合に贈与税の課税対象となります。

ここで重要なのは、「誰から贈与を受けたか」「いつ贈与により財産を取得したか」によって課税関係が整理されるという点です。このため、「もともと自分が渡したお金だから非課税」といった考え方は、贈与税の制度上は基本的に認められず、誰がその財産の所有者として実質的に管理・使用しているかといった実態に基づいて判断する必要があります。



生活費として渡した時点で財産は親に移転している

次に、今回のように親へ生活費を渡した場合の取り扱いです。

一般に、生活費として渡された資金は、親が自由に使用できる状態になると考えられるため、その時点で親の財産に帰属が移転したと整理されます。つまり、渡した側の財産として扱われ続けるのではなく、送金された時点で受け取った親の財産として管理されるのが原則です。

このため、仮に実際には使われずに残っていたとしても、「使わなかったから元の持ち主に戻る」といった扱いにはなりません。あくまで一度親の財産となったものが、そのまま所有されていたと考えるのが制度上の基本となります。

なお、国税庁によれば、「扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」に関しては、贈与税がかからないとしています。ただし、生活費の名目で贈与された場合でも、それを直接生活費に充てず、預金した場合などには通常の贈与として扱われます。



返却された場合は「新たな贈与」として扱われる可能性

ここで問題となるのが、返却時の取り扱いです。

親の財産として所有されていた資金が子どもに戻る場合、その実態次第では「親から子への新たな財産移転」として評価されるケースがあります。つまり、返却された時点で、子どもが新たに財産を取得したと整理される可能性があるのです。

実質的に新たな贈与として評価される場合、返却額が年間110万円を超えると、贈与税の課税対象となる可能性があります。

今回のケースでは、仮に360万円を一括で受け取った場合、その金額が贈与として評価されれば、その年の贈与額として扱われる可能性があり、そのうち基礎控除110万円を超える部分に対して贈与税の課税関係が生じることになります。



判断が分かれるケースと注意点

もっとも、すべてのケースで直ちに贈与と判断されるわけではありません。

例えば、当初から親が一時的に預かっていただけで、資金の管理主体や用途が子どもにあったことが明確であるといった事情が書面や実態から認められる場合には、「預り金」として整理され、贈与税が課されない余地もあります。

しかし、実務上は

・親名義で保管されていた

・親が自由に使える状態にあった

・長期間にわたり親によって管理されていた

といった事情があると、実際には「親の財産」として認定される可能性が高くなります。



まとめ

親に生活費として渡した資金は、その時点で親の財産に移転していると整理されるのが原則です。このため、使われずに残っていたとしても、親の財産として扱われるでしょう。

そして、その資金が後に親から子どもに返還された場合など、親が子どもに無償で財産を移したと認められる場合には、「新たに取得した財産」として贈与税の課税対象となる可能性があります。

実務上は、返却の経緯や管理状況などによって判断が分かれる余地もありますが、特にまとまった金額を受け取る場合には、贈与税の基礎控除との関係も含めて慎重に整理することが重要といえるでしょう。



出典

国税庁 タックスアンサー（よくある税の質問） No.4402 贈与税がかかる場合

国税庁 タックスアンサー（よくある税の質問） No.4405 贈与税がかからない場合

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー