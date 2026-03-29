「Steal the show」の意味は？「Steal」は「盗む」という意味です…！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳の「ショーを盗む」からイメージを広げてみてください！

果たして、正解は？

正解は「人気をさらう」でした！

「Steal the show」は、「人気をさらう」という意味のフレーズ。

舞台において、主役よりも脇役のほうが注目を浴びるように、予想外の人が注目を盗んでしまうような状態を指していますよ。

「They thought, “Mike is just a rookie. We can’t let him steal the show.”」

（彼らは「マイクはただの新人だ。彼に話題を独占させるわけにはいかない」と思った）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。