「Steal the show」の意味は？「Steal」は「盗む」という意味です…！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「Steal the show」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳の「ショーを盗む」からイメージを広げてみてください！
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「人気をさらう」でした！
「Steal the show」は、「人気をさらう」という意味のフレーズ。
舞台において、主役よりも脇役のほうが注目を浴びるように、予想外の人が注目を盗んでしまうような状態を指していますよ。
「They thought, “Mike is just a rookie. We can’t let him steal the show.”」
（彼らは「マイクはただの新人だ。彼に話題を独占させるわけにはいかない」と思った）
あなたはわかりましたか？
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※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部