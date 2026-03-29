俳優、北村一輝がＳＮＳでオフショットを公開した。

２０２６年度前期のＮＨＫ朝の連続テレビ小説「風、薫る」で、見上愛演じるヒロイン・一ノ瀬りんの父親役を務める北村。２８日にインスタグラムを更新し「家族写真。明後日、月曜日から ＮＨＫ 連続テレビ小説 ＃風薫る 始まります。」とつづり、ドラマ内の家族写真を公開。見上、りんの母・一ノ瀬美津役を務める女優の水野美紀、りんの２歳年下の妹・一ノ瀬安（やす）役で、朝ドラ初出演の女優・早坂美海の３人と撮影した写真を公開。

この投稿には「ついに始まりますね！久しぶりの朝ドラ楽しみにしてます」「素敵〜！！！イケメンなお父様 楽しみにしてます！」「絶対見ます！！！素敵な家族写真をありがとうございます めちゃくちゃ楽しみです！」「イケメンすぎて…楽しみにしてますね！」などの声が寄せられている。

１１４作目となる朝ドラ「風、薫る」は、まだ女性の職業が確立されていなかった明治時代に、正式に看護学を学んで「トレインドナース」となった、大関和さんと鈴木雅さんがモデル。見上と女優の上坂（こうさか）樹里がダブルヒロインを務める。上坂は、生まれてすぐに親に捨てられ、教会で育った大家直美役。２人のヒロインが登場する作品は０８年後期「だんだん」以来となる。