今日3月29日(日)は、広く晴れて、春本番の暖かさが続くでしょう。ただ、午後は太平洋側で、急な雨や雷雨の可能性があります。お花見などお出かけになる方は、折り畳みの傘があると良さそうです。北海道と沖縄は一時的に雨や雪が降るでしょう。

広く晴天 太平洋側は急な雨や雷雨に注意

今日29日(日)は、移動性の高気圧に緩やかに覆われる見込みです。

九州と四国は、おおむね晴れるでしょう。中国地方や近畿、東海、関東甲信は、午前を中心に晴れる見込みです。午後も日差しが届きますが、次第に雲が増えて、所々でにわか雨がありそうです。雷が鳴って、一時的に降り方が強まることもあるでしょう。お出かけの際は、折り畳みの傘があると安心です。

北陸と東北は、青空が広がるでしょう。北海道は広く晴れ間が出ますが、東部など一部で雨や雪が降りそうです。沖縄もスッキリしない天気でしょう。

全国的に気温高め 関東から西は20℃超え 東京は初夏の陽気に

最高気温は、沖縄や九州から関東甲信は20℃以上の所が多いでしょう。那覇は25℃で夏日になりそうです。東京は22℃まで上がり、ゴールデンウィーク頃の暖かさになるでしょう。昼間は上着いらずの陽気ですが、夜は空気がヒンヤリするため、脱ぎ着しやすい服装を選ぶと良さそうです。

北陸から北海道も、この時期としては気温が高く、4月中旬〜4月下旬並みの所が多いでしょう。

桜は順調に咲き進む

季節先取りの暖かさで、桜は順調に咲き進むでしょう。日本気象協会の最新の桜開花・満開予想によると、今日29日(日)は、高知や広島、京都、名古屋で満開の予想です。また、金沢や福井、福島などから、開花の便りが届くかもしれません。4月上旬にかけて、九州から東北南部で続々と満開となりそうです。