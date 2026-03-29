ドジャースが２８日（日本時間２９日）、前日のダイヤモンドバックス戦前に行われた優勝リング贈呈セレモニーの集合写真を公開。昨季限りで引退したクレイトン・カーショー氏を囲んだ一枚が大きな反響を呼んだ。

現役選手が紹介されたあと、カーショー氏の名前がコールされると本拠地が盛大に沸いた。ロバーツ監督からボールを手渡されて始球式を行った後、ベッツから優勝リングを渡された。その後、フィールドで集合写真撮影を行った。

全員が穏やかな笑みを浮かべ、山本由伸投手はロハスの背後で隠れてしまう形になったが、米ファンからも「この瞬間を見て本当に泣いた」「涙がでてきたよ」「タマネギ切るのやめろぉぉぉ」「ドジャースでプレーしてくれてありがとう」と多くの反響の声があがっていた。

セレモニーのビジョンでは山本が「みんなと喜びを分かち合えたり、ありがとうとそのプレーに感謝されたのは初めてだったのですごくうれしく思いました」と語り、大谷も「左手の薬指以外、どこでもつける準備はできています」とコメントしていた。