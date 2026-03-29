スシローの苺スイーツが話題♡オムレット＆カタラーナで春気分
春の訪れとともに、スシローから心ときめく苺スイーツが登場♡今回ラインナップされたのは、苺の魅力をたっぷり詰め込んだ2種類の新作。見た目も可愛く、味わいも贅沢な仕上がりで、思わず写真に収めたくなる華やかさです。期間限定だからこそ味わえる、旬の苺スイーツで特別なひとときを楽しんでみてはいかがでしょうか♪
苺づくしの贅沢オムレット
価格：300円（税込）～
ふわふわ食感が魅力の「フレッシュ苺＆苺のココアオムレット 苺アイス添え」は、苺好きにはたまらない一皿。
卵をたっぷり使ったココアオムレットに、苺ホイップや果肉入りジャムをサンドし、さらに苺アイスとフレッシュ苺をトッピング。苺ソースが全体をまとめ、甘酸っぱさとコクのバランスが絶妙です。
販売期間：2026年3月25日（水）～4月19日（日）※販売予定総数34万食が完売次第終了
ペコちゃん×埼玉西武ライオンズの限定コラボ！可愛すぎるミルキー缶が登場♡
濃厚カタラーナに苺の甘酸っぱさをプラス
価格：250円（税込）～
人気スイーツ「カタラーナアイスブリュレ」に苺練乳フレーバーが仲間入り。「苺と練乳のカタラーナ」は、苺の香りと練乳のコクが重なり合う濃厚な味わいが魅力です。
注文ごとにキャラメリゼされることで、パリッとした食感も楽しめるのがポイント。ひと口ごとに広がるリッチな甘さがクセになる一品です。
販売期間：2026年3月25日（水）～4月5日（日）※販売予定総数18万食が完売次第終了
春気分を盛り上げる期間限定スイーツ
どちらのスイーツも“SUSHIRO Cafe”専属パティシエが手がけたこだわりの一品。見た目の可愛らしさと味わいの満足感を両立し、食後のデザート時間をより特別にしてくれます。
なお、お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外なのでご注意ください。店舗ごとに価格や販売状況が異なる場合があります。
春のご褒美に苺スイーツを♡
今だけしか味わえないスシローの苺スイーツは、頑張った日のご褒美やちょっとした贅沢にぴったり♡見た目も華やかで気分が上がるから、友達とのカフェ気分やデートにもおすすめです。
数量限定＆期間限定なので、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください♪