スシローの苺スイーツが話題♡オムレット＆カタラーナで春気分

春の訪れとともに、スシローから心ときめく苺スイーツが登場♡今回ラインナップされたのは、苺の魅力をたっぷり詰め込んだ2種類の新作。見た目も可愛く、味わいも贅沢な仕上がりで、思わず写真に収めたくなる華やかさです。期間限定だからこそ味わえる、旬の苺スイーツで特別なひとときを楽しんでみてはいかがでしょうか♪

苺づくしの贅沢オムレット

価格：300円（税込）～

ふわふわ食感が魅力の「フレッシュ苺＆苺のココアオムレット 苺アイス添え」は、苺好きにはたまらない一皿。

卵をたっぷり使ったココアオムレットに、苺ホイップや果肉入りジャムをサンドし、さらに苺アイスとフレッシュ苺をトッピング。苺ソースが全体をまとめ、甘酸っぱさとコクのバランスが絶妙です。

販売期間：2026年3月25日（水）～4月19日（日）※販売予定総数34万食が完売次第終了

ペコちゃん×埼玉西武ライオンズの限定コラボ！可愛すぎるミルキー缶が登場♡

濃厚カタラーナに苺の甘酸っぱさをプラス

価格：250円（税込）～

人気スイーツ「カタラーナアイスブリュレ」に苺練乳フレーバーが仲間入り。「苺と練乳のカタラーナ」は、苺の香りと練乳のコクが重なり合う濃厚な味わいが魅力です。

注文ごとにキャラメリゼされることで、パリッとした食感も楽しめるのがポイント。ひと口ごとに広がるリッチな甘さがクセになる一品です。

販売期間：2026年3月25日（水）～4月5日（日）※販売予定総数18万食が完売次第終了

春気分を盛り上げる期間限定スイーツ

どちらのスイーツも“SUSHIRO Cafe”専属パティシエが手がけたこだわりの一品。見た目の可愛らしさと味わいの満足感を両立し、食後のデザート時間をより特別にしてくれます。

なお、お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外なのでご注意ください。店舗ごとに価格や販売状況が異なる場合があります。

春のご褒美に苺スイーツを♡

今だけしか味わえないスシローの苺スイーツは、頑張った日のご褒美やちょっとした贅沢にぴったり♡見た目も華やかで気分が上がるから、友達とのカフェ気分やデートにもおすすめです。

数量限定＆期間限定なので、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください♪