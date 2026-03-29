KARA知英、約10年ぶり写真集で水着姿を初披露 見惚れるほどの圧倒的スタイル
KARAのメンバーで俳優としても活動する知英（32）の約10年ぶりとなる写真集『知英サード写真集（仮）』が、6月5日に発売されることが決定し、先行カットが公開された。
【写真】沖縄の海をバックに！透明感のある肌が魅力的な知英
2008年にKARAへ加入し、日本におけるK-POPブームをけん引してきた知英。グループ活動に加え、近年は日本でのソロ活動も再開し、ドラマや映画、バラエティ番組など幅広い分野で存在感を示している。
約10年ぶりとなる本作は、知英が心からリラックスできる場所だという沖縄で撮影。公開されたカットでは、透き通るような肌と柔らかな笑顔を見せる姿や、“琉球セドナ”と呼ばれるパワースポットに立つ幻想的な佇まいなど、自然と調和した多彩な表情が収められている。
作品には、無邪気さの残る笑顔から大人の色気をまとった姿まで、これまでの経験を重ねてきた現在の知英の魅力が凝縮。さらに、本人にとって初となる水着姿にも挑戦し、抜群のスタイルも披露している。
2022年にデビュー15周年を迎え再始動したKARAの活動と並行し、俳優としてもキャリアを重ねてきた知英。節目ともいえる今回の写真集は、等身大の現在地を映し出す1冊となりそうだ。
知英（ジヨン）は、1994年1月18日生まれ。大韓民国出身。O型。身長167センチ。2008年、KARAに加入。アイドルとしてはもちろん、韓国・日本を中心に俳優、モデルとしても活躍。最近の出演作に、ドラマ『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日』がある。KARAは15周年である2022年に再始動し、リリース、ライブなど精力的に活動している。
【写真】沖縄の海をバックに！透明感のある肌が魅力的な知英
2008年にKARAへ加入し、日本におけるK-POPブームをけん引してきた知英。グループ活動に加え、近年は日本でのソロ活動も再開し、ドラマや映画、バラエティ番組など幅広い分野で存在感を示している。
作品には、無邪気さの残る笑顔から大人の色気をまとった姿まで、これまでの経験を重ねてきた現在の知英の魅力が凝縮。さらに、本人にとって初となる水着姿にも挑戦し、抜群のスタイルも披露している。
2022年にデビュー15周年を迎え再始動したKARAの活動と並行し、俳優としてもキャリアを重ねてきた知英。節目ともいえる今回の写真集は、等身大の現在地を映し出す1冊となりそうだ。
知英（ジヨン）は、1994年1月18日生まれ。大韓民国出身。O型。身長167センチ。2008年、KARAに加入。アイドルとしてはもちろん、韓国・日本を中心に俳優、モデルとしても活躍。最近の出演作に、ドラマ『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日』がある。KARAは15周年である2022年に再始動し、リリース、ライブなど精力的に活動している。