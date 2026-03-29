フジテレビ日曜朝のタイムテーブルがらり変化 『ボクらの時代』『日曜報道 THE PRIME』終了
フジテレビ日曜朝の番組『ボクらの時代』（毎週日曜 前7：00）が、29日の放送をもって最終回を迎えた。また、新ニュース情報番組『SUNDAYブレイク.』（毎週日曜 前7：00 ※初回のみ前7：30〜）が始まり、同局系の日曜朝のラインナップががらりと変わることになった。
【写真】フジテレビ清水社長、相次ぐアナウンサーの退職に言及
『ボクらの時代』最終回はナレーター小林聡美が仲良しの2人、市川実日子＆片桐はいりと対談。ラストは小林が「それでは今日も素晴らしい一日を」と画面越しに名フレーズ。市川と片桐は「聞いたことある！」と盛り上がった。
2007年4月の放送開始以来、毎回さまざまなジャンルで活躍するゲストが集まり、あえて司会は介さずに自由なトークを届けてきた。小林は「19年間ありがとうございました」と締めくくった。
『ボクらの時代』に続いて放送されていた『日曜報道 THE PRIME』は、一足先に3月22日をもって放送修了。『ボクらの時代』『日曜報道 THE PRIME』だった枠は、ニュース情報番組『SUNDAYブレイク.』となる。
『SUNDAYブレイク.』は、明日からの一歩が少しでも軽くなるような、前向きな気づきやヒントとなる情報を発信すること。ニュース、スポーツ、エンタメ、特集企画などを通して、日曜の朝に特別な時間を作り出す。出演は、谷原章介、伊藤俊介（オズワルド）、鈴木唯アナウンサー。
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