＜副業サロンで返金トラブル＞将来の教育費が不安！お金を貯められる手段、教えて〜！【第1話まんが】
私はナギサ。現在は育休中です。産後は慣れない育児と生活の変化についていけず、毎日がてんやわんや。夫のマコトと初めての育児に戸惑いつつ、近所に住む実家の母のサポートもあって日々をなんとか乗り切ってきました。最近は娘が生後3ヶ月になり、首もすわってようやく生活リズムに余裕ができてきました。今日は会社で仲のいい同期、アヤカが子どもと一緒にうちに遊びに来てくれました。アヤカは2歳の息子を育てる先輩ママです。
アヤカとは「子どもがいるかぎり、親としての不安や悩みはつきないよね」なんて話になりました。将来のお金のことも今のうちから準備した方がいいようです。私は夫と相談して、具体的な金額を調べてみました。そしてビックリしたのです。
私は復職後しばらくは時短勤務にする予定です。給与が飛び抜けていい会社でもないし、年功序列の名残もあるので、この先収入が急に大きく増えることはないでしょう。それは夫も同じです。かといって転職する気力や覚悟もありません。
娘が生後3ヶ月になってやっと人と会う余裕が出てきました。すると同期のアヤカから「うちは学資保険に入ったよ」という話が……。試しに教育費にいくらかかるか調べてみると、学費だけでもかなりの金額になると知ったのです。今の世帯年収で大丈夫なのか、私は急に不安に襲われてしまいました。
会社では一応、副業も認められています。ただ実際のところは通常の勤務だけで手いっぱいの人が多いようです。本業の他に副業をしているという話は聞いたことがありません。
育休中の今なら少し時間があるから、調べてみる価値はありそうです。会社の給与以外に収入を得られる可能性が見えてきたら、私のこの不安も解消されそうな気がしたのでした。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・井伊テレ子
アヤカとは「子どもがいるかぎり、親としての不安や悩みはつきないよね」なんて話になりました。将来のお金のことも今のうちから準備した方がいいようです。私は夫と相談して、具体的な金額を調べてみました。そしてビックリしたのです。
私は復職後しばらくは時短勤務にする予定です。給与が飛び抜けていい会社でもないし、年功序列の名残もあるので、この先収入が急に大きく増えることはないでしょう。それは夫も同じです。かといって転職する気力や覚悟もありません。
娘が生後3ヶ月になってやっと人と会う余裕が出てきました。すると同期のアヤカから「うちは学資保険に入ったよ」という話が……。試しに教育費にいくらかかるか調べてみると、学費だけでもかなりの金額になると知ったのです。今の世帯年収で大丈夫なのか、私は急に不安に襲われてしまいました。
会社では一応、副業も認められています。ただ実際のところは通常の勤務だけで手いっぱいの人が多いようです。本業の他に副業をしているという話は聞いたことがありません。
育休中の今なら少し時間があるから、調べてみる価値はありそうです。会社の給与以外に収入を得られる可能性が見えてきたら、私のこの不安も解消されそうな気がしたのでした。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・井伊テレ子