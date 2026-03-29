『風、薫る』第1週 二人の女性の物語がいよいよスタート！
俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第1週「翼と刀」が、30日にスタートする。
【写真】相関図を公開！豪華キャストがズラリ
物語は、大関和さんと鈴木雅さんという2人のトレインドナースをモチーフに描く、考え方もやり方もまるで違う2人の主人公のバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人が患者や医師たちとの向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディ”になっていく姿を描く。明治という激動の社会を舞台に、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語となり、それぞれ生きづらさを抱えた2人の女性が、当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込み、傷ついた人々を守るために奔走し、時に強き者と戦っていくストーリー。
■第1週「翼と刀」のあらすじ
栃木県の那須で元家老の長女として生まれた一ノ瀬りん（見上愛）。物心ついた頃には父・信右衛門（北村一輝）は帰農し、母・美津（水野美紀）、妹の安（早坂美海）の家族４人で幸せに暮らしていた。そんなある日、りんの人生を大きく変える出来事が起こる。一方、東京では身寄りのない大家直美（上坂樹里）が東京で貧しい暮らしを続けていたー明治という激動の時代にトレインドナースの道を切り拓いた二人の女性の物語がいよいよスタート！
【写真】相関図を公開！豪華キャストがズラリ
物語は、大関和さんと鈴木雅さんという2人のトレインドナースをモチーフに描く、考え方もやり方もまるで違う2人の主人公のバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人が患者や医師たちとの向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディ”になっていく姿を描く。明治という激動の社会を舞台に、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語となり、それぞれ生きづらさを抱えた2人の女性が、当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込み、傷ついた人々を守るために奔走し、時に強き者と戦っていくストーリー。
栃木県の那須で元家老の長女として生まれた一ノ瀬りん（見上愛）。物心ついた頃には父・信右衛門（北村一輝）は帰農し、母・美津（水野美紀）、妹の安（早坂美海）の家族４人で幸せに暮らしていた。そんなある日、りんの人生を大きく変える出来事が起こる。一方、東京では身寄りのない大家直美（上坂樹里）が東京で貧しい暮らしを続けていたー明治という激動の時代にトレインドナースの道を切り拓いた二人の女性の物語がいよいよスタート！