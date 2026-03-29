コパノリチャードの第3の馬生 想像していたのと真逆な思春期のツンデレ少年【もうひとつの引退馬伝説】



コパノリチャード（c）SANKEI

2014年の高松宮記念。初のスプリント戦参戦にして、主戦の乗り替わり、不良馬場という条件下、3馬身差の快勝でGⅠ初制覇を飾ったコパノリチャード。

同馬は5歳いっぱいで現役を引退後、種牡馬となったが、2021年を最後に乗馬に転向した。

その現在の様子を、著名な競走馬の引退後を追った『もうひとつの引退馬伝説～関係者が語るあの馬たちのその後』（マイクロマガジン社）から一部抜粋・編集してお届けする。

北海道新冠町にある「にいかっぷホロシリ乗馬クラブ」は、初心者でも森の中で本格的なホーストレッキングができる人気スポット。

日本有数の馬産地だけあって、在籍する馬のほとんどが元競走馬というのが特徴でもある。2014年の高松宮記念優勝馬コパノリチャードも、2021年に種牡馬を引退した後、ここで乗馬としての第3の馬生を送っている。

「GI馬というのもありますが、高松宮記念のゴール前で、M・デムーロ騎手が飛行機ポーズをやったのを覚えている方がけっこういて、それでよく指名されますね。乗馬の最後に写真を撮るんですけど、『飛行機ポーズしていいですか』っておっしゃるお客様もいます（笑）」

そう語るのはコパノリチャードがホロシリに来た時から担当している吉田真理さん。実家がマイネルホウオウの生産牧場で、同馬が2013年のNHKマイルCを勝った際、逃げていたのがコパノリチャードだったという縁がある。

「現役の頃の記憶は『あの時に逃げていた馬だよね』くらいで。もちろんGIを勝っていますから、ここに来る前から名前は知っていましたけど......」

強く印象に残っているわけではなかったが、現役中は気性が荒かったと聞いていた。そのため、小さな頃からサラブレッドが身近にいて、小学校から高校まで馬術をしていた吉田さんでも、対面するまでは不安だったそうだ。

「気性の荒いダイワメジャー産駒ですし、正直大丈夫かな、怖いなって心配していました。でも、実際に会ったら『あれっ!?』って。おとなしかったんですよ。かといって人懐っこいわけでもなく、ポワンとしている感じで。猫かぶってるのかなって最初はずっと疑っていました（笑）」

種牡馬時代を知るレックススタッドの関係者も、ホロシリに来てからの豹変ぶりに驚いたという。

「『こんなにおとなしくなるの!?』っておっしゃっていましたね。去勢したのが大きいとは思うんですが、環境もあるかと。初めていらっしゃる方が多いので、ずっと厩舎にいると元気があり余っちゃう。だから昼夜放牧をかけてるんですね。なのでいい感じにストレスも発散できるし、ほんのり疲れてるっていうのもあっておとなしいんだと思います」

種牡馬の時は、ケガをしないように他馬と一緒に放牧をすることはあまりなかった。本来馬は群れを作って行動する生き物だけに、より自然に近い過ごし方をしている、というのもおとなしくなった要因かもしれない。

ただ鞍やハミをつけようとすると噛んでくる、やんちゃな面を見せることもあるそうだ。

「威嚇するというよりは『はむっ』て、ちょっかいをかけてくる感じです。今もありますけど、人に向かって攻撃をしてくるとかではないですね。デレデレしてくるわけじゃないけど、構ってきてほしい時は構ってくれよみたいな。まるで思春期の少年のような感じです」

コパノリチャードの愛称は『リチャードン』。今は省略されて『ドン』と吉田さんに呼ばれている。年々おとなしくなって扱いやすくなっているそうだが、馬体的にはまだまだ若く、衰えは感じられないという。

「おっとりしていて、鞍をつけてお客様を待ってる間に寝ちゃうんですよ。よく熟睡してコックリコックリしてます。なので、お客様が乗る時には暴れることもなく、ポワーンと歩いています。『そんなに眠たいの？』って（笑）。乗馬の世界だと20歳とか普通にいて、ドンはこれからなので、できることを増やし、初心者の方も含めて、いろんな方に乗っていただくことを目標に日々調教しています」





■コパノリチャードプロフィール

生年月日：2010年4月15日生まれ

性別：牡馬

毛色：黒鹿毛

父：ダイワメジャー

母：ヒガシリンクス（母父：トニービン）

現役時調教師：宮徹

現役時馬主：小林祥晃

戦績：22戦6勝（地方1戦0勝）

主な勝ち鞍：高松宮記念、スワンS、阪急杯、アーリントンC

生産牧場：ヤナガワ牧場（日高）

現在の繋養先：にいかっぷホロシリ乗馬クラブ（新冠）

※記事の情報は2024年7月31日時点のもの。その後に状況が変化することもあるので予めご了承ください。

もうひとつの引退馬伝説～関係者が語るあの馬たちのその後

競走馬の引退後の行き先は、種牡馬や繁殖牝馬になる他、乗馬、馬術競技、伝統行事や農業で活躍したりなど多岐に渡ります。本書ではGGIなど重賞を勝った著名な馬の、繁殖生活だけに限らない余生（セカンドキャリア・サードキャリア）にアプローチ。

繋養先でどのように過ごしているのか、現役時代との違いやエピソードなどを関係者へ直撃！引退した著名な競走馬の現在の魅力をとことん掘り下げていきます。おかげさまで発売以来ご好評をいただき、本書はこのたび（2026年1月）、重版となりました。



編：マイクロマガジン引退馬取材班

発売日：2024年9月13日

価格：1,980円（本体1,800円＋税10％）

購入：https://www.amazon.co.jp/dp/486716626X/