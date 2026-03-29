◆バスケットボールＢ１リーグ第２７節 宇都宮１０４―９９レバンガ北海道（２８日・北海きたえーる）

Ｂ１東地区のレバンガ北海道が同地区首位の宇都宮に９９―１０４で敗れ、今季ワーストの４連敗を喫した。日本代表ＳＧ富永啓生（２５）がＢリーグキャリアハイの３６得点と奮闘するも、８クラブが出場できるＣＳ争いでは群馬に抜かれて９番手、地区順位でも５位に後退した。きょう２９日も宇都宮と対戦する。

６０００人超の観客の前でエースが実力を見せつけるも、あと一歩及ばなかった。ホームでは１月３１日の越谷戦を最後に５連敗。１３連勝を挙げるなど得意としてきた舞台でも悪い流れを止められず、トーステン・ロイブルＨＣ（５３）は「宇都宮にリスペクトはあるけど、もっと前半にプレッシャーを与えなければいけなかった」と悔やんだ。

昨季年間王者に輝き、今季も東地区首位を快走する強敵に対し、出鼻をくじかれた。「前半で失点が多すぎるところが最後の最後まで引きづられた」と富永が振り返るように、第１クオーター（Ｑ）にいきなり３４失点。１試合を通して５５・２％の高確率で１６本の成功を許した３点シュートを次々に決められ、１５点ビハインドで前半を折り返した。

後半は両チーム通じて最多得点の富永、新加入で１２得点のＰＦマックス・ヒサタケ（２７）が奮闘。最大１９点差から第４Ｑに４点差まで迫ったが逃げ切られた。

地区首位に立つなど快進撃を続けていたが、シーズン中盤から外国籍選手の負傷が相次ぎ、２月以降は３勝８敗。ＣＳ出場圏内からも脱落した。残り１５試合。強豪クラブとの試合が続くが、ヒサタケは「チームとして成長しないといけない。勢いがつけば、いい形で（シーズンを）終わらせることができる」と前を向いていた。（島山 知房）