◆パ・リーグ ソフトバンク６―４日本ハム（２８日・みずほＰａｙＰａｙ）

日本ハムの達孝太投手（２２）が２８日、今季自身初登板となったソフトバンク戦（みずほペイペイ）に先発し、４回２／３を６安打５失点で初黒星を喫した。昨季８勝を挙げブレイクした次世代エース候補は、スポーツ報知に独占手記を寄せ、２年連続で行った米国自主トレでの取り組み、プロ５年目の今季への強い思いを激白した。

プロ５年目がスタートしました。開幕２戦目でのマウンドとなりましたが、キャンプから様々な想定をした中で、早めの準備ができていたので、いい形で試合に入ることができました。しかし、オープン戦で点を取られていなかったことで、打たれた時の感覚がこれまでと違うものがあり、一番恐れていた結果になってしまいました（キャンプ中の実戦登板から、オープン戦の先発３試合と教育リーグの登板を含め計６試合で２１回２／３を無失点、防御率０・００）。大事な試合を任せていただき、悔しい気持ちでいっぱいですが、この経験は必ず次の登板に生かさなければいけないと強く思っています。

昨年１２月には２年連続で米国・アリゾナ州で練習を行いました。ドライブラインと呼ばれる世界最先端のトレーニング施設やリカバリー施設などに計３週間ほど通い、充実の時間を過ごすことができました。米国でトレーニングを行う理由の一つに、自分と似た体格の選手が多く、比較対象になる資料が豊富にあることが挙げられます。パイレーツのスキーンズ選手など日頃から参考にさせていただいているメジャーの一流選手と比較できるのが魅力的です。

一昨年の自分の投球フォームと比べると、回旋速度や並進速度など全体的な数値は向上しており、成長を実感することができました。一歩ずつではありますが、理想の形に近づいているので、今後はマイナーチェンジを繰り返しながら、より良い形を見つけていきたいと考えています。

周囲の方からは、２０代前半に自腹で渡米するなんてすごいと言われることもあります。実際に、今回は約３００万円ほどの費用がかかりました。しかし、自分の中では特別なことをしている感覚はありません。自分の考えでは選手は球団からの投資案件だと捉えています。球団からいただく給料は球団が自分に投資しているというイメージです。投資していただいた給料は自分が最大限に力を発揮するために惜しみなく使うべきだと考えています。もちろん息抜きやプライベートを充実させることも大切ですが、己をいかに成長させられるかという点に重きを置き、今後も取り組んでいきたいと思っています。

今季の目標は１年間ローテーションを守り、２５試合以上に先発し、背番号と同じ１６勝することです。何より１年間、けがなく優勝に貢献できるように腕を振っていきたいと思います。読者の皆さま、今シーズンも熱いご声援よろしくお願いします。（達 孝太）

◆達 孝太（たつ・こうた）２００４年３月２７日、大阪府生まれ。２２歳。小４で野球を始め、中学時代は泉州阪堺ボーイズに所属。天理高では３年春のセンバツで４強。２１年ドラフト１位で日本ハム入り。１９４センチ、１０１キロ。右投右打。今季推定年俸４２００万円。