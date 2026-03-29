◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ第８節 藤枝１―１（ＰＫ２―４）札幌（２８日・藤枝サ）

Ｊ２北海道コンサドーレ札幌がＪ２藤枝に競り勝ち、今季初の３連勝を飾った。１―１からのＰＫ戦を４―２で制した。今季初先発のＭＦ原康介（２０）が後半１２分に先制ゴール。同２２分に追いつかれたが、ＰＫ戦ではＧＫ田川知樹（２３）が２本を止めて勝ち点２に貢献した。

敵地サポーターを背にしたＰＫ戦で、田川が躍動した。２人目を右に飛んで止めると、４人目も右へ読み切って防いだ。今季初の３連勝を導き「キッカーも全部決めてくれたし、自分の読みも合っていた。いい準備をして飛びたい方向に飛べれば絶対止められると信じてやった」と喜んだ。

開幕当初はコンディション不良もあり、準備の大切さを痛感。自身のポジショニングや味方との連携を徹底して、全試合フル出場を果たしている。Ｊ２富山から６月末までの期限付きで加入。「このクラブでＪ１に上がりたい。今はそれしか考えていないです」と、今夏以降の契約延長にも前向きな姿勢を見せた。

攻撃では今季初スタメンの原が結果を残した。後半１２分、左サイドにこぼれて来たボールを振り抜いて先制。前半１５分にはフリーで放ったシュートが枠を外れていた。「後半こそは、と思っていた。ゴールしか見えていなかった」。ここまで途中出場の２試合４６分間にとどまっており「自分にプレッシャーをかけて臨んでいました」と明かした。国際ＡマッチウィークでＭＦスパチョーク、ＦＷティラパット、ＦＷバカヨコが不在のピンチを救った。

先制の起点となったＭＦ木戸柊摩を中心に、正確なパスでたびたび決定機を作った。川井健太監督（４４）も「ＰＫですけど勝てたことは良かった。そういう習慣を作ること。選手たちにとって成功体験になると思います」と手応えを示した。内容と結果が伴い始め、逆襲への下地が整ってきた。