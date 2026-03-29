辻希美、“リピート買い”する「ファミリーマート」のお気に入りグルメ明かす「絶対買うこれ」「マジで好きなの」
タレント・杉浦太陽（45）の妻でタレントの辻希美（38）が24日、自身のYouTubeチャンネルを更新。人気コンビニチェーン「ファミリーマート」で“リピート買い”しているという、お気に入り商品を明かした。
【動画】「これマジで好きなの」“リピート買い”するファミマのお気に入りグルメを紹介する辻希美
この日、辻は三男・幸空さん（こあ・7）、次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）と共にファミリーマートに親子で買い物へ。辻が選んだ9品、幸空さんが選んだ9品の計18商品を、説明しながら紹介した。
辻が「これマジで好きなの」「絶対買うこれ」と紹介したのはフレンチトースト。今回は購入しなかったが、パンの部門では同社の人気シリーズ「生コッペパン」もお気に入りであることを明かし、「マジでおいしい」と絶賛していた。
購入品としてはほか、「大好き」という『赤飯おむすび』や惣菜の『旨辛ソースのコク海老チリ』、アイスや菓子などのスイーツなどバラエティ豊かな品々を紹介し、テーブルに並べていた。
【動画】「これマジで好きなの」“リピート買い”するファミマのお気に入りグルメを紹介する辻希美
この日、辻は三男・幸空さん（こあ・7）、次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）と共にファミリーマートに親子で買い物へ。辻が選んだ9品、幸空さんが選んだ9品の計18商品を、説明しながら紹介した。
購入品としてはほか、「大好き」という『赤飯おむすび』や惣菜の『旨辛ソースのコク海老チリ』、アイスや菓子などのスイーツなどバラエティ豊かな品々を紹介し、テーブルに並べていた。