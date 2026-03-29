ドジャースの佐々木朗希投手（24）が28日（日本時間29日）、今季初登板に向け、ブルペン投球を行った。

30日（同31日）のガーディアンズ戦で今季初登板、初先発する右腕はブルペンでプライアー投手コーチらが見守る中、投球練習を行った。制球が乱れる場面もあったが、感覚を確認するように、じっくりと38球を投じて登板に備えた。

コンビを組むのは正捕手のスミスではなく、ラッシングとなる見込み。この日の試合前の会見でロバーツ監督が、試合のないあす29日（同30日）と30日（同31日）の2日、スミスに休養を与えることを明言した上で「ダルトン（ラッシング）が月曜に捕手を務める」と話した。

佐々木は開幕前最終登板となった23日（同24日）のオープン戦・エンゼルス戦で、計2回0/3を投げ、5失点。日米通じて自己ワーストの8四死球を記録するなど大乱調だった。オープン戦4試合に投げ、防御率は15・58。30日（日本時間31日）のガーディアンズ戦先発に備え、キャッチボールなどで調整した。26日（同27日）には、調整中にロバーツ監督と身ぶり手ぶりを交えて話し込む場面もあった。