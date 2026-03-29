「ブルージェイズ８−７アスレチックス」（２８日、トロント）

ブルージェイズが土壇場で試合を振り出しに戻し、延長タイブレークで劇的なサヨナラ勝ちを収めた。「４番・三塁」で先発出場した岡本和真内野手は初回の第１打席で左前打を放つなど５打数１安打１四球で打率は・３７５となった。

劇的なシーンは延長十一回だった。１死一、二塁からクレメントが左中間へサヨナラ打を放つと、スタンドは歓喜に包まれた。前日に続く２試合連続のサヨナラ勝ちだ。グラウンドに歓喜の輪ができ、岡本も笑みを浮かべながらヒーローのもとへ向かった。

クレメントは昨年のワールドシリーズで愛用しているミズノ社製のグラブで日本ファンの注目を集めた１人だ。グラウンドインタビューチューには再びゲレーロがウォータークーラーのドリンクを氷ごとヒーローの頭からぶっかけるシーンも。クレメントは歓喜に酔いしれた。

１点を追う九回だった。先頭の岡本は見逃し三振に倒れたが、続くカークが左翼へ同点ソロを放った。九回にサヨナラ勝ちした前日に続き劇的なドラマが起き、本拠地のスタンドは大興奮。ゲレーロがベンチ前で出迎え、カークにホームランジャケットを着せてあげた。

試合は苦しい展開だった。六回にバーショのタイムリーで１点を勝ち越した直後の七回、痛恨の満塁弾を被弾。それでもチームはあきらめず、ゲレーロのタイムリーで１点を返すと、八回には下位打線の連続適時打で１点差に。そしてカークが試合を振り出しに戻すソロを放った。

延長十回に１点を勝ち越されたが、その裏、ヒメネスがこの日４安打目となる左前打などで無死二、三塁と好機を拡大。スプリンガーは空振り三振に倒れたが、バーガーが右翼へ犠飛を放って再び同点に戻した。ゲレーロは敬遠され、打席には岡本が入ったがサヨナラ打は出なかった。