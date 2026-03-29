開催：2026.3.29

会場：ローンデポ・パーク

結果：[マーリンズ] 4 - 3 [ロッキーズ]

MLBの試合が29日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとロッキーズが対戦した。

マーリンズの先発投手はエウリー・ペレス、対するロッキーズの先発投手はマイケル・ロレンゼンで試合は開始した。

2回表、5番 Ｔ．Ｊ．ラムフィールド 4球目を打って右中間スタンドへのホームランでロッキーズ得点 MIA 0-1 COL

3回裏、4番 リアム・ヒックス 3球目を打ってライトへの犠牲フライでマーリンズ得点 MIA 1-1 COL

4回表、4番 エセキエル・トーバー 初球を打って左中間スタンドへのツーランホームランでロッキーズ得点 MIA 1-3 COL

5回裏、4番 リアム・ヒックス 4球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでマーリンズ得点 MIA 3-3 COL

8回裏、6番 オーウェン・ケイシー 6球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 MIA 4-3 COL

試合は4対3でマーリンズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はマーリンズのカルビン・フォーシェイで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はロッキーズのジェイデン・ヒルで、ここまで0勝1敗0S。マーリンズのフェアバンクスにセーブがつき、0勝0敗2Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-29 07:50:29 更新