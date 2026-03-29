《韓国専門家の提言》「平均球速147km」が示す現実　WBCで露呈した韓国球界と世界の差

2026年WBCにおける韓国代表の目標は「マイアミ行きのチャーター機に乗ること」だった。韓国は決勝トーナメント進出を果たし、その目標を達成した。

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無力のまま敗退した2023年大会とは異なり、今大会では日本と接戦を演じ、2009年の第2回大会以来17年ぶりとなる準々決勝行きを決めるなど、確かな成果を上げた。

しかし、内容面では残念な部分も多く残った。台湾に敗れたことで、近年の台湾戦の通算成績は1勝5敗と圧倒的な劣勢に立たされている。準々決勝ではドミニカ共和国に手も足も出ず、0-10という惨憺たる結果で7回コールド負けを喫した。

今大会で韓国が勝利したオーストラリアとチェコは、野球が本業ではない選手たちで構成されたチームだった。オーストラリアの選手の多くは別の職業を持ち、社会人野球を続けながら、10週間にわたって開催されるプロリーグに参加している。リーグ期間中の年俸は1000万ウォン（日本円＝約105万円）にも満たない。

チェコの選手たちの本職は、消防士、会計士、球場管理者、営業マン、グラフィックデザイナー、英語教師など多岐にわたる。

準々決勝で登板した2人の80年代生まれ

もちろん、不運な側面もあった。

ただでさえ投手陣が手薄な状況で、ウォン・テイン（サムスン・ライオンズ）、ムン・ドンジュ（ハンファ・イーグルス）、ライリー・オブライエン（セントルイス・カージナルス）ら主力候補が負傷離脱。キム・ハソン（アトランタ・ブレーブス）とソン・ソンムン（サンディエゴ・パドレス）の合流が叶わなかったことも痛手だった。

東京からアメリカ東部への移動だったため、準々決勝では時差の影響という不利な条件もあった。目標こそ達成したが、手放しで満足できる結果ではなかった。

準々決勝で韓国は、1987年生まれのリュ・ヒョンジン（ハンファ・イーグルス）が先発し、1984年生まれのノ・ギョンウン（SSGランダース）が2番手として登板した。これは、投手陣の世代交代がスムーズに進んでいないことの証拠ともいえる。

ノ・ギョンウン（写真提供＝OSEN）

2006年の第1回大会当時、韓国にはパク・チャンホ、キム・ビョンヒョン、キム・ソンウ、ソ・ジェウン、ポン・ジュングン、ク・デソンといったメジャー投手がいた。第2回大会で投げたリュ・ヒョンジン、キム・グァンヒョン、ユン・ソクミンらは、後にメジャー球団と契約した。しかし、今や代表からメジャー投手がいなくなって久しい。

大会期間には衝撃的な発表もあった。韓国投手の平均球速はコ・ヨンピョ（KTウィズ）を除いて91.6マイル（約147.4km）だったのだが、これは1位のドミニカ共和国（96.9マイル＝約155.9km）はもちろん、5位の日本（94.6マイル＝約152.2km）や11位の台湾（93.5マイル＝約150.4km）をも大きく下回る数字だ。

参加20チームの中で韓国より球速が遅かったのは、チェコ（85.9マイル＝約138.2km）、オーストラリア（90.1マイル＝約145km）、ブラジル（91.0マイル＝約146km）の3チームだけだった。

現代野球は「球速の戦い」だ。球速が速ければ失投のリスクが減り、変化球の威力も増す。世界中の野球界が、投手の競争力は球速によって決まると信じている。

リュ・ヒョンジン（写真提供＝OSEN）

ここ15年の間にメジャーリーグの投手の球速は大幅に上がり、日本も代表クラスの球速が飛躍的に向上した一方で、韓国人投手の球速の進化は極めて緩やかだ。

より深刻なのは制球力だ。球速が遅くとも制球が卓越していれば持ちこたえられるが、韓国人投手の制球難は年々深刻さを増している。

ただ、「ABS（自動ボール判定システム）の導入によって制球が狂った」という分析は正しくない。制球問題はABS導入以前から始まっていた。これは、韓国の学生野球が徐々に基本から遠ざかっていることを意味している。

少子化問題がよく指摘されるが、選手層が薄いのは今に始まったことではない。韓国と似たような環境にある台湾からは、年を追うごとに優れた投手が輩出されている。

我々はどうすれば、リュ・ヒョンジン、キム・グァンヒョン、ユン・ソクミンのような投手を再び育成できるのだろうか。

選手のレベルは低下するのに、リーグ人気は持続できるのか

第一の対策は門戸の開放だ。

日本プロ野球（NPB）は外国人選手の保有数に制限を設けていないため、育成された外国人選手が二軍で競い合うことが自国選手のレベルアップに繋がっている。外国人選手の枠を増やせば、自国選手、特に投手が時期尚早にデビューしたり、若いうちに酷使されたりすることを防げる。

多くの外国人投手をリリーフとして起用する日本が自国投手の体系的な育成に力を注いでいるのに対し、韓国は先発陣を外国人に頼り、高校を卒業したばかりの若手をリリーフで使い潰すという安易な方法を選んでいる。リリーフは先発と違い、徹底した管理が不可能だ。

韓国野球は、義務教育の授業出席や週末リーグの導入によって学生選手の練習時間が大幅に減少した。これは、打者よりも習得に時間がかかる投手の育成において致命傷となった。

「野球を諦めた選手が他の道に進めるようにする」という趣旨は良いが、そもそも選手たちが望む野球を十分にできない環境となってしまった。学生時代から野球に専念させないようにするのではなく、メジャー球団が引退するマイナー選手に対して学業や就業支援を行っている点などを参考にすべきだ。

韓国野球委員会（KBO）も変化を試みている。今季からアジア枠が初めて導入され、蔚山ホエールズという二軍球団が誕生した。蔚山はWBCオーストラリア代表のアレックス・ホールと契約したが、二軍でより多くの外国人選手がプレーすることは決して悪いことではない。

今大会に参加したジャマイ・ジョーンズ（デトロイト・タイガース）、シェイ・ウィットコム（ヒューストン・アストロズ）、デーン・ダニング（シアトル・マリナーズ）のような韓国系アメリカ人選手が韓国人枠でKBOでプレーできるようになれば、彼らから得られるものは多いはずだ。

第二の対策は“チャレンジャー精神”の回復だ。

KBOは年間観客動員数が1200万人を突破するなど空前のブームを迎えている。しかし、それゆえに「井の中の蛙」となっているのも現実だ。

ファンが盤石な環境を作ってくれたことは、この上なくありがたい。それでも選手たちは、その安住の地を抜け出そうとする努力を絶えず続けるべきだ。ファンもまた、そうした挑戦を批判してはならない。

その点において、韓国に戻ることなくアメリカで3年目の挑戦を続けているコ・ウソク（デトロイト・タイガース傘下）の歩みは、結果を問わず拍手に値する。コ・ウソクは今大会の韓国代表で最も素晴らしい投球を見せた投手だった。

コ・ウソク（写真提供＝OSEN）

2024年のプレミア12で日本を破って優勝し、今大会では準々決勝進出こそ逃したものの韓国を下した台湾は、まるで20年前の韓国を見ているようだ。

台湾は野球人気が爆発しているものの、自国リーグでの待遇がまだ十分ではないため、選手たちが絶えず海外進출に挑戦している。

韓国戦で卓越したピッチングを見せた古林睿煬（グーリン・ルェヤン／北海道日本ハムファイターズ）をはじめ、徐若熙（シュー・ルオシー／福岡ソフトバンクホークス）、孫易磊（スン・イーレイ／日ハム）、張峻瑋（チャン・ジュンウェイ／ソフトバンク）など、日本球団と契約した台湾の若手投手たちは韓国の投手たちよりも速く、より優れたボールを投げていた。

日本は野茂英雄を皮切りに、メジャーに挑戦するために国内での高額年俸を放棄する姿が当たり前となっている。対照的に韓国は、いつからか好待遇でなければ大きな舞台に挑戦しなくなってしまった。

KBOからの挑戦が容易ではないと考えるならば、高校卒業後にメジャーへ挑戦した選手が国内復帰する際に適用される「2年間の復帰禁止規定」から撤廃すべきだ。彼らにペナルティを与えるのではなく、リーグの貴重な資源として活用すべきである。

KBOの興行は、国際大会の成績とは無関係であるかのように見える。すでにオープン戦から満員御礼が続いており、今年も爆発的な人気が予想される。しかし長期的な視点で見れば、選手のレベルが低下しても安泰なリーグなど存在し得ない。

韓国代表（写真提供＝OSEN）

国際大会で必ず勝たなければならないということではない。自国リーグの未来のために、国際舞台での競争力を養わなければならない。

●キム・ヒョンジュン、SPOTVメジャーリーグ解説者

（記事提供＝時事ジャーナル）