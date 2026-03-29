日本代表戦のメンバーはどうなる？ イングランドがサカやライス、ストーンズら８選手の離脱を発表
現地３月31日、イングランド代表は英国遠征中の日本代表と聖地ウェンブリーで国際親善試合を戦う。
この一戦を前にイングランドサッカー協会（FA）が８選手の離脱を発表。今回の３月シリーズには当初35人を招集していたなか、27人で日本戦に臨む。
同協会の公式サイトによると、離脱するのはGKアーロン・ラムズデール、DFフィカヨ・トモリ、FWドミニク・キャルバート＝ルーウィンの３人に加え、トレーニング中に負傷したDFジョン・ストーンズ、27日のウルグアイ戦で負傷したアダム・ウォートンとFWノニ・マドゥエケ。さらに代表チームに合流したばかりのMFデクラン・ライスとMFブカヨ・サカもメディカルチェックのため、所属クラブに戻るという。
果たして日本とのゲームはどのようなメンバーで戦うのか。気になるところだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のスコットランド戦出場21選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝弾の14番と好セーブ連発の守護神
この一戦を前にイングランドサッカー協会（FA）が８選手の離脱を発表。今回の３月シリーズには当初35人を招集していたなか、27人で日本戦に臨む。
同協会の公式サイトによると、離脱するのはGKアーロン・ラムズデール、DFフィカヨ・トモリ、FWドミニク・キャルバート＝ルーウィンの３人に加え、トレーニング中に負傷したDFジョン・ストーンズ、27日のウルグアイ戦で負傷したアダム・ウォートンとFWノニ・マドゥエケ。さらに代表チームに合流したばかりのMFデクラン・ライスとMFブカヨ・サカもメディカルチェックのため、所属クラブに戻るという。
果たして日本とのゲームはどのようなメンバーで戦うのか。気になるところだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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