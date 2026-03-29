信用残ランキング【買い残減少】 ＮＴＴ、ＳＢ、ラインヤフー
●信用買い残減少ランキング【ベスト50】
※3月19日信用買い残の3月13日信用買い残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1580銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<9432> ＮＴＴ -11,491 138,288 19.11
２．<9434> ＳＢ -3,976 43,307 29.20
３．<4689> ラインヤフー -1,385 28,331 51.05
４．<2146> ＵＴ -1,163 4,864 3.87
５．<8604> 野村 -940 15,134 32.68
６．<8306> 三菱ＵＦＪ -906 41,371 16.49
７．<6323> ローツェ -811 3,567 23.94
８．<7733> オリンパス -801 3,878 28.21
９．<8316> 三井住友ＦＧ -753 14,052 22.84
10．<3635> コーテクＨＤ -614 2,327 49.95
11．<7205> 日野自 -588 4,567 55.63
12．<4901> 富士フイルム -551 3,828 115.65
13．<2734> サーラ -527 186 1.34
14．<3436> ＳＵＭＣＯ -496 3,692 5.73
15．<8410> セブン銀 -485 10,062 2.22
16．<6269> 三井海洋 -447 1,474 11.48
17．<4506> 住友ファーマ -433 11,068 60.58
18．<8473> ＳＢＩ -431 9,182 47.33
19．<9021> ＪＲ西日本 -388 2,053 1.05
20．<4568> 第一三共 -387 8,605 55.88
21．<7011> 三菱重 -380 16,899 7.44
22．<7013> ＩＨＩ -380 16,549 12.74
23．<8515> アイフル -372 8,944 84.86
24．<4565> ネクセラ -371 5,443 31.48
25．<8411> みずほＦＧ -351 9,704 11.61
26．<6395> タダノ -346 443 15.84
27．<6762> ＴＤＫ -344 4,474 14.69
28．<4344> ソースネクス -325 7,578 2.86
29．<1515> 日鉄鉱 -313 3,087 23.99
30．<3415> Ｔ－ＢＡＳＥ -308 2,705 48.14
31．<6503> 三菱電 -306 3,024 14.74
32．<4847> インテリＷ -305 259 4.59
33．<5101> 浜ゴム -299 235 6.23
34．<6701> ＮＥＣ -250 11,639 34.41
35．<3962> チェンジＨＤ -242 1,932 4.13
36．<8103> 明和産 -229 988 79.73
37．<7762> シチズン -222 946 11.94
38．<8614> 東洋証券 -216 1,456 2.76
39．<8346> 東邦銀 -216 804 1.88
40．<8848> レオパレス -215 2,001 8.95
41．<2914> ＪＴ -204 2,240 10.90
42．<4996> クミアイ化 -202 826 2.97
43．<5838> 楽天銀 -201 3,656 70.45
44．<3687> Ｆスターズ -194 1,648 5.63
45．<6638> ミマキエンジ -185 233 43.98
46．<9143> ＳＧＨＤ -184 364 0.54
47．<2801> キッコマン -181 930 1.57
48．<2432> ディーエヌエ -175 5,400 54.49
49．<8544> 京葉銀 -174 497 4.30
50．<2931> ユーグレナ -170 4,393 1.60
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