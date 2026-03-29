　●信用買い残減少ランキング【ベスト50】

　　※3月19日信用買い残の3月13日信用買い残に対する減少ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1580銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 買い残　信用倍率
１．<9432> ＮＴＴ 　　　　　-11,491　　138,288　　 19.11
２．<9434> ＳＢ 　　　　 　　-3,976　　 43,307　　 29.20
３．<4689> ラインヤフー　　　-1,385　　 28,331　　 51.05
４．<2146> ＵＴ 　　　　 　　-1,163　　　4,864　　　3.87
５．<8604> 野村 　　　　 　　　-940　　 15,134　　 32.68
６．<8306> 三菱ＵＦＪ 　 　　　-906　　 41,371　　 16.49
７．<6323> ローツェ 　　 　　　-811　　　3,567　　 23.94
８．<7733> オリンパス 　 　　　-801　　　3,878　　 28.21
９．<8316> 三井住友ＦＧ　　　　-753　　 14,052　　 22.84
10．<3635> コーテクＨＤ　　　　-614　　　2,327　　 49.95
11．<7205> 日野自 　　　 　　　-588　　　4,567　　 55.63
12．<4901> 富士フイルム　　　　-551　　　3,828　　115.65
13．<2734> サーラ 　　　 　　　-527　　　　186　　　1.34
14．<3436> ＳＵＭＣＯ 　 　　　-496　　　3,692　　　5.73
15．<8410> セブン銀 　　 　　　-485　　 10,062　　　2.22
16．<6269> 三井海洋 　　 　　　-447　　　1,474　　 11.48
17．<4506> 住友ファーマ　　　　-433　　 11,068　　 60.58
18．<8473> ＳＢＩ 　　　 　　　-431　　　9,182　　 47.33
19．<9021> ＪＲ西日本 　 　　　-388　　　2,053　　　1.05
20．<4568> 第一三共 　　 　　　-387　　　8,605　　 55.88
21．<7011> 三菱重 　　　 　　　-380　　 16,899　　　7.44
22．<7013> ＩＨＩ 　　　 　　　-380　　 16,549　　 12.74
23．<8515> アイフル 　　 　　　-372　　　8,944　　 84.86
24．<4565> ネクセラ 　　 　　　-371　　　5,443　　 31.48
25．<8411> みずほＦＧ 　 　　　-351　　　9,704　　 11.61
26．<6395> タダノ 　　　 　　　-346　　　　443　　 15.84
27．<6762> ＴＤＫ 　　　 　　　-344　　　4,474　　 14.69
28．<4344> ソースネクス　　　　-325　　　7,578　　　2.86
29．<1515> 日鉄鉱 　　　 　　　-313　　　3,087　　 23.99
30．<3415> Ｔ－ＢＡＳＥ　　　　-308　　　2,705　　 48.14
31．<6503> 三菱電 　　　 　　　-306　　　3,024　　 14.74
32．<4847> インテリＷ 　 　　　-305　　　　259　　　4.59
33．<5101> 浜ゴム 　　　 　　　-299　　　　235　　　6.23
34．<6701> ＮＥＣ 　　　 　　　-250　　 11,639　　 34.41
35．<3962> チェンジＨＤ　　　　-242　　　1,932　　　4.13
36．<8103> 明和産 　　　 　　　-229　　　　988　　 79.73
37．<7762> シチズン 　　 　　　-222　　　　946　　 11.94
38．<8614> 東洋証券 　　 　　　-216　　　1,456　　　2.76
39．<8346> 東邦銀 　　　 　　　-216　　　　804　　　1.88
40．<8848> レオパレス 　 　　　-215　　　2,001　　　8.95
41．<2914> ＪＴ 　　　　 　　　-204　　　2,240　　 10.90
42．<4996> クミアイ化 　 　　　-202　　　　826　　　2.97
43．<5838> 楽天銀 　　　 　　　-201　　　3,656　　 70.45
44．<3687> Ｆスターズ 　 　　　-194　　　1,648　　　5.63
45．<6638> ミマキエンジ　　　　-185　　　　233　　 43.98
46．<9143> ＳＧＨＤ 　　 　　　-184　　　　364　　　0.54
47．<2801> キッコマン 　 　　　-181　　　　930　　　1.57
48．<2432> ディーエヌエ　　　　-175　　　5,400　　 54.49
49．<8544> 京葉銀 　　　 　　　-174　　　　497　　　4.30
50．<2931> ユーグレナ 　 　　　-170　　　4,393　　　1.60

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