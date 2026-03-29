信用残ランキング【売り残減少】 日本製鉄、Ｊディスプレ、任天堂
●信用売り残減少ランキング【ベスト50】
※3月19日信用売り残の3月13日信用売り残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1580銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<5401> 日本製鉄 -6,004 7,382 4.67
２．<6740> Ｊディスプレ -3,587 34,734 1.56
３．<7974> 任天堂 -3,408 577 14.55
４．<2734> サーラ -1,620 139 1.34
５．<9984> ＳＢＧ -826 4,064 13.03
６．<9434> ＳＢ -784 1,482 29.20
７．<5016> ＪＸ金属 -731 1,989 9.72
８．<2181> パーソルＨＤ -670 209 19.06
９．<5933> アルインコ -643 33 4.77
10．<8306> 三菱ＵＦＪ -514 2,509 16.49
11．<8316> 三井住友ＦＧ -437 615 22.84
12．<9501> 東電ＨＤ -431 3,092 30.60
13．<7186> 横浜ＦＧ -360 251 4.76
14．<6963> ローム -231 316 4.64
15．<7267> ホンダ -228 695 22.97
16．<7201> 日産自 -215 1,878 19.93
17．<6920> レーザーテク -214 418 4.74
18．<3778> さくらネット -188 1,068 1.92
19．<9889> ＪＢＣＣＨＤ -187 1 158.88
20．<2353> 日本駐車場 -182 106 12.09
21．<5803> フジクラ -155 572 6.59
22．<5802> 住友電 -146 163 17.37
23．<4776> サイボウズ -141 171 10.93
24．<8750> 第一生命ＨＤ -127 552 4.91
25．<4565> ネクセラ -126 172 31.48
26．<1414> ショーボンド -126 153 5.86
27．<8001> 伊藤忠 -126 561 11.66
28．<8411> みずほＦＧ -123 835 11.61
29．<3103> ユニチカ -122 1,638 3.85
30．<8016> オンワード -122 83 8.83
31．<6140> 旭ダイヤ -121 1,625 2.11
32．<5262> 日ヒュム -118 1,242 1.49
33．<8515> アイフル -116 105 84.86
34．<9009> 京成 -116 228 4.20
35．<8359> 八十二長野 -109 25 15.42
36．<4689> ラインヤフー -106 555 51.05
37．<7211> 三菱自 -104 423 18.12
38．<6752> パナＨＤ -102 1,054 1.27
39．<6471> 日精工 -99 140 10.03
40．<3656> ＫＬａｂ -98 5,728 3.80
41．<7238> ブレーキ -98 864 4.84
42．<4188> 三菱ケミＧ -97 181 10.06
43．<3657> ポールＨＤ -96 89 10.70
44．<8550> 栃木銀 -96 314 5.89
45．<3038> 神戸物産 -95 114 8.57
46．<4062> イビデン -93 442 5.27
47．<7013> ＩＨＩ -91 1,299 12.74
48．<5801> 古河電 -91 492 2.76
49．<7261> マツダ -89 529 10.31
50．<7868> 広済堂ＨＤ -88 329 22.59
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