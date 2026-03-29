　●信用売り残減少ランキング【ベスト50】

　　※3月19日信用売り残の3月13日信用売り残に対する減少ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1580銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 売り残　信用倍率
１．<5401> 日本製鉄 　　 　　-6,004　　　7,382　　　4.67
２．<6740> Ｊディスプレ　　　-3,587　　 34,734　　　1.56
３．<7974> 任天堂 　　　 　　-3,408　　　　577　　 14.55
４．<2734> サーラ 　　　 　　-1,620　　　　139　　　1.34
５．<9984> ＳＢＧ 　　　 　　　-826　　　4,064　　 13.03
６．<9434> ＳＢ 　　　　 　　　-784　　　1,482　　 29.20
７．<5016> ＪＸ金属 　　 　　　-731　　　1,989　　　9.72
８．<2181> パーソルＨＤ　　　　-670　　　　209　　 19.06
９．<5933> アルインコ 　 　　　-643　　　　 33　　　4.77
10．<8306> 三菱ＵＦＪ 　 　　　-514　　　2,509　　 16.49
11．<8316> 三井住友ＦＧ　　　　-437　　　　615　　 22.84
12．<9501> 東電ＨＤ 　　 　　　-431　　　3,092　　 30.60
13．<7186> 横浜ＦＧ 　　 　　　-360　　　　251　　　4.76
14．<6963> ローム 　　　 　　　-231　　　　316　　　4.64
15．<7267> ホンダ 　　　 　　　-228　　　　695　　 22.97
16．<7201> 日産自 　　　 　　　-215　　　1,878　　 19.93
17．<6920> レーザーテク　　　　-214　　　　418　　　4.74
18．<3778> さくらネット　　　　-188　　　1,068　　　1.92
19．<9889> ＪＢＣＣＨＤ　　　　-187　　　　　1　　158.88
20．<2353> 日本駐車場 　 　　　-182　　　　106　　 12.09
21．<5803> フジクラ 　　 　　　-155　　　　572　　　6.59
22．<5802> 住友電 　　　 　　　-146　　　　163　　 17.37
23．<4776> サイボウズ 　 　　　-141　　　　171　　 10.93
24．<8750> 第一生命ＨＤ　　　　-127　　　　552　　　4.91
25．<4565> ネクセラ 　　 　　　-126　　　　172　　 31.48
26．<1414> ショーボンド　　　　-126　　　　153　　　5.86
27．<8001> 伊藤忠 　　　 　　　-126　　　　561　　 11.66
28．<8411> みずほＦＧ 　 　　　-123　　　　835　　 11.61
29．<3103> ユニチカ 　　 　　　-122　　　1,638　　　3.85
30．<8016> オンワード 　 　　　-122　　　　 83　　　8.83
31．<6140> 旭ダイヤ 　　 　　　-121　　　1,625　　　2.11
32．<5262> 日ヒュム 　　 　　　-118　　　1,242　　　1.49
33．<8515> アイフル 　　 　　　-116　　　　105　　 84.86
34．<9009> 京成 　　　　 　　　-116　　　　228　　　4.20
35．<8359> 八十二長野 　 　　　-109　　　　 25　　 15.42
36．<4689> ラインヤフー　　　　-106　　　　555　　 51.05
37．<7211> 三菱自 　　　 　　　-104　　　　423　　 18.12
38．<6752> パナＨＤ 　　 　　　-102　　　1,054　　　1.27
39．<6471> 日精工 　　　　　　　-99　　　　140　　 10.03
40．<3656> ＫＬａｂ 　　　　　　-98　　　5,728　　　3.80
41．<7238> ブレーキ 　　　　　　-98　　　　864　　　4.84
42．<4188> 三菱ケミＧ 　　　　　-97　　　　181　　 10.06
43．<3657> ポールＨＤ 　　　　　-96　　　　 89　　 10.70
44．<8550> 栃木銀 　　　　　　　-96　　　　314　　　5.89
45．<3038> 神戸物産 　　　　　　-95　　　　114　　　8.57
46．<4062> イビデン 　　　　　　-93　　　　442　　　5.27
47．<7013> ＩＨＩ 　　　　　　　-91　　　1,299　　 12.74
48．<5801> 古河電 　　　　　　　-91　　　　492　　　2.76
49．<7261> マツダ 　　　　　　　-89　　　　529　　 10.31
50．<7868> 広済堂ＨＤ 　　　　　-88　　　　329　　 22.59

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