「物価高キツい、、」→【ユニクロ・GU】が頼りになる！ 1,000円台で買える「即戦力トップス」

物価の高騰が続いている上に、何かと出費が多い春。節約はしたいけれど、おしゃれも諦めたくない！ そんな大人女性に向けて、【ユニクロ】と【GU（ジーユー）】の1,000円台アイテムをご紹介。多くのラインナップのなかから春コーデの即戦力になりそうな着まわしやすいトップスをピックアップしました。

カジュアルコーデの相棒に！ 爽やかボーダーT

【ユニクロ】「ボーダーT」\1,290（税込・セール価格）

着こなしのアクセントになるボーダーTは、インナーとしてもコーデの主役としても使える優秀アイテム。かっちりとしたパンツと合わせれば、きれいめ派さんにもマッチ。カラーバリエーションはベーシックなモノトーンカラーに加えて、差し色になるレッド・ブルーも展開。

コーデを今っぽく更新するショートシャツ

【GU】「オックスフォードショートシャツ」\1,990（税込）

プライベートからオフィスシーンまで幅広く使いやすいシャツは、ワードローブに備えておきたいアイテム。きちんと感がありながら、コンパクトなショート丈で今どきな雰囲気をまとえそうです。プリーツスカートでプレッピーに着こなしたり、タンクトップやキャミソールなどの上に羽織ってヘルシーな肌見せコーデを楽しむのも◎ すっきりとした着丈でコーデにメリハリをつけると同時に、スタイルアップも期待できます。

※すべての商品情報・画像はユニクロ、GU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M