上司「半年で辞める人の引継ぎなんて楽勝でしょ」退職まであと2週間。後任が逆ギレしてきて！？

これは、知人のA子さんに聞いたお話です。

結婚を機に寿退職が決まったA子さん。しかし、待っていたのは祝福ではなく、地獄のような引継ぎ期間でした。無茶な業務量に絶望する後任のB子さんと、それを見守る冷ややかな周囲……。最悪の結末かと思いきや、最後に起きた「まさかの変化」に心が温まります。

「半年で辞める人の仕事なんて余裕」……？ 始まった地獄のカウントダウン

大学卒業から実直にキャリアを積み、中堅として部下も持っていたA子さん。しかし、会社からの突然の辞令で生活は一変しました。

異動先は、本来なら数ヶ月の研修を要するほど複雑で膨大なオフィスワークが山積する部署。それをわずか1週間のOJTで引き継ぎ、あとは「走りながら覚えろ」という過酷な環境でした。鳴り止まない電話、訳も分からず怒鳴り込んでくる顧客、そして誰も助けてくれない冷ややかな空気……。

そんな地獄のような日々を必死に支えてきたA子さんでしたが、結婚を機に退職という人生の節目を迎えることになりました。

「最後の日まで、しっかり責任を果たして去りたい」 そう願うA子さんの思いとは裏腹に、デスクには毎日書類の山が築かれます。しかし、ベテラン上司は現場の過酷さを全く理解していませんでした。

「たった半年しかいなかった奴の仕事だろ？ 穴埋めなんて簡単だよ」

そんな根拠のない思い込みで後任探しは後回しにされ、ようやく派遣社員のB子さんが現れたのは、なんと退職まで残り2週間という絶望的なタイミングでした。

「楽だって聞いたのに！」逆ギレする後任のB子さんと一触即発の空気

やってきたB子さんは、A子さんより一回り年上の派遣社員。しかし、引継ぎが始まるとすぐに彼女の顔色が変わりました。想像を絶する業務の難しさと量に、早々にキャパオーバーを起こしてしまったのです。

「話が違う！ 楽な仕事だって聞いてたのに！」と不機嫌を隠さないB子さん。しまいには「やってられない」と頻繁にタバコ休憩へ逃げ出す始末。山積みのタスクを横目に席を立つ彼女の後ろ姿に、周囲の空気はさらに冷え切っていきました。A子さんも「もう勝手にして……」と匙を投げそうになりましたが、タイムリミットが迫っていたこともあり、彼女は踏みとどまりました。