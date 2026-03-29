ビジュ大優勝ーーッッ！！【ミスド】手土産にしたい「新作ドーナツ」って？

春の訪れを感じさせる華やかな新作が【ミスタードーナツ】に登場！ 桜の風味を活かした生地をベースに、いちごの彩りを添えたラインナップは、見た目の愛らしさも抜群です。自分へのご褒美にはもちろん、手土産にするのも喜ばれそう。今回は3月下旬までの期間限定で楽しめる、特別な味わいと可愛らしいビジュアルを兼ね備えた新作ドーナツをご紹介します。

和と洋が調和する「桜もちっとドーナツ 咲くいちごみるく」

淡いピンク色が目を引くこちらは、和菓子の趣を感じさせる一品。@megumiko_maniaさんによると「和スイーツ寄りのいちごミルクって感じ」とのことで、和洋折衷の美味しさを堪能できるかも！ 桜を模したそのビジュアルからも、奥深い春の風を感じられそうです。

香り高い苺のグレーズが主役「桜もちっとドーナツ 春かおるいちご風」

いちごの風味を存分に堪能したい人にはこちらがおすすめ。@megumiko_maniaさんいわく、表面を覆ういちご風味のグレーズは「もちもち生地との相性もよくて」「見た目はシンプルだけど意外と満足感ある」とのこと。春の午後のティータイムを彩るおやつにぴったりかも。

贅沢な層が重なる「桜もちっとドーナツ 花やぐいちごみるくカスタード」

こちらのドーナツは、複数の層が織りなす豊かな味わいが魅力です。いちごみるくあんとカスタードクリームの組み合わせに、トッピングされたいちご顆粒が食感に変化を与えます。@ftn_picsレポーターHaruさんは「見た目も華やかなので、手土産にもおすすめ」とコメントしており、箱を開けた瞬間の喜びも大きそうです。

驚きの食感に出会える「桜もちっとドーナツ 春めくいちごホイップだいふく風」

新作の中でも個性が光るのが、まるで桜に雪が降り注いだようなビジュアルのドーナツ。レポーターHaruさんは「ストロベリーチョココーティングのザクっと感と、ドーナツのもちもち感がいい感じ」と高評価。和洋の良さが詰め込まれた、新感覚のドーナツといえるかも。

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※こちらの記事ではftn_pics、@megumiko_mania様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：内山友里